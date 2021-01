Οικονομία

Επιταγές: έρχεται παράταση γι΄ αυτές που λήγουν τον Ιανουάριο

Πόσες ημέρες θα είναι το χρονικό περιθώριο για την πληρωμή τους και ποιες περιπτώσεις αφορά.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί νομοθετική διάταξη σύμφωνα με την οποία το υπουργείο Οικονομικών θα δίνει χρονικό περιθώριο 75 ημερών στους εκδότες μεταχρονολογημένων επιταγών για να καλύψουν τα ποσά. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη ρύθμιση έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ναυτεμπορικής», η διάταξη θα δίνει 75 ημέρες για τις επιταγές που λήγουν μέσα στον Ιανουάριο. Θα αφορά τόσο τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή (είτε λειτουργούν μέσω e-shop είτε με click away εφόσον αποφασιστεί να ανοίξουν και να λειτουργήσουν με αυτό τον τρόπο εντός του μήνα) όσο και τις επιχειρήσεις που πλήττονται.

Προϋπόθεση θα είναι να καταγράφεται μείωση τζίρου άνω του 50% την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020. Δηλαδή, θα περιλαμβάνεται και ο τζίρος του τελευταίου μήνα του προηγούμενου έτους. Υπενθυμίζεται ότι για τις επιταγές που έληγαν το Δεκέμβριο, λαμβάνονταν υπόψη η μείωση τζίρου έως και το Νοέμβριο του 2020.

Μόλις ψηφιστεί η διάταξη, οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBusinessSupport προκειμένου να καταχωρήσουν τα στοιχεία Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Κατόπιν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν στην τράπεζα είτε ηλεκτρονικά είτε στο κατάστημα που τους έχει χορηγήσει το μπλοκ επιταγών, ώστε να μην προχωρήσει η πληρωμή της επιταγής ή των επιταγών.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία εάν η αξία των αναστελλόμενης λήξης επιταγών/αξιογράφων που κατέχουν οι επιχειρήσεις υπερβαίνει το 20% του περυσινού μέσου μηνιαίου τζίρου τους δικαιούνται από την εφορία:

παράταση μέχρι 30 Απριλίου 2021 για πληρωμή ΦΠΑ που έπρεπε να καταβληθεί στο εν λόγω διάστημα, στην περίπτωση αυτή τον Ιανουάριο

αναστολή πληρωμής των δόσεων (του Ιανουαρίου) για ρυθμισμένες οφειλές προς την εφορία. Οι δόσεις θα μεταφερθούν για να πληρωθούν στο τέλος του προγράμματος ρύθμισης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας Σταύρος Καφούνης με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη επεσήμανε την ανάγκη να καλυφθούν όχι μόνο οι εκδότες αλλά και οι κομιστές ώστε να αποφευχθεί το ξαφνικό «πάγωμα» της αγοράς.