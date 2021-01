Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: θα “αγγίξουμε” τα 1000 κρούσματα στο τέλος του μήνα (βίντεο)

Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΘ, θα ήταν προτιμότερο για τα επιδημιολογικά δεδομένα, ν΄ ανοίξει πρώτα το λιανεμπόριο με click away και μετά τα σχολεία.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ερωτηθείς για το άνοιγμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είπε ότι δεν περιμένει πως θα επιφέρει σημαντική επιβάρυνση στο επιδημιολογικό φορτίο, αλλά θα ήταν προτιμότερο να ανοίξει πρώτα το λιανεμπόριο με τη μέθοδο του click away, εξέλιξη που θα ήταν ακόμη καλύτερη για την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων.

Ο κ. Σαρηγιάννης τόνισε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως την περίοδο των εορτών υπήρξε διπλασιασμός των επαφών κι αυτό έχει φανεί στα νούμερα καθώς σταμάτησε η πτωτική τάση των κρουσμάτων.

Προέβλεψε δε πως με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα κρούσματα θα αρχίσουν να αυξάνονται και πάλι μετά τις 19 Ιανουαρίου και προς το τέλος του μήνα θα αγγίξουμε και πάλι τα 1.000 κρούσματα.

Συμπλήρωσε δε, πως θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα τον επόμενο μήνα αν άνοιγαν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης και το λιανικό εμπόριο ταυτόχρονα.