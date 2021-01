Πολιτική

Σχολεία - Κεραμέως: Προσεκτικά βήματα, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των ειδικών (βίντεο)

Δημοτικό σχολείο στη Μεταμόρφωση επισκέφθηκε το πρωί η Υπουργός Παιδείας. Το μήνυμα που έστειλε σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Σε δημοτικό σχολείο στη Μεταμόρφωση βρέθηκε το πρωί η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, η οποία συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές, με αφορμή την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες.

Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε:

«Πρώτη ημέρα σήμερα επαναλειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών. Η χαρά των παιδιών είναι πολύ μεγάλη και η δική μας επίσης. Ακολουθώντας πάντοτε τις εισηγήσεις των ειδικών, με πρόσθετα μέτρα προστασίας και πρόληψης, ξεκινούν εκ νέου τα σχολεία μας. Τα παιδιά βρέθηκαν στις τάξεις, βρέθηκαν με τους συμμαθητές τους, βρέθηκαν με τους δασκάλους τους. Και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους εκπαιδευτικούς, τα στελέχη εκπαίδευσης, τους μαθητές, τους γονείς. Πρώτα από όλα για τις πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν όλο αυτό το διάστημα που τα σχολεία μας ήταν κλειστά. Κι επίσης για την εξαιρετική προσαρμοστικότητά τους στα νέα μέτρα. Όπως ξέρετε, έχουν ήδη προστεθεί νέα μέτρα προστασίας και πρόληψης, δωρεάν τεστ για τους εκπαιδευτικούς μας, η κλιμακούμενη ώρα προσέλευσης και αναχώρησης για τα παιδιά, περισσότεροι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα σχολεία, κ.α. Πρόσθετα μέτρα, επιπλέον αυτών που ήδη ισχύουν, για την καθολική χρήση της μάσκας, διαφορετικά διαλείμματα κ.ο.κ.

Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε τη δημόσια και την ατομική υγεία, αλλά και την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σημαντικός αρωγός σε όλη αυτήν την προσπάθεια και η τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία ευχαριστούμε θερμά για την τήρηση των μέτρων και τη σημαντική συμβολή τους στην τήρηση των μέτρων.

Να ευχηθούμε αυτή η χρονιά να κυλήσει όσο πιο ομαλά γίνεται και είμαστε πλάι στους εκπαιδευτικούς μας, στα στελέχη εκπαίδευσης, στους μαθητές, στους γονείς, σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, προκειμένου να διασφαλίσουμε και την υγεία, αλλά και την εκπαίδευση».

Η Νίκη Κεραμέως τόνισε επίσης πως τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία, είπε πως τα παιδιά βρήκαν ξανά τον φυσικό τους χώρο και συμπλήρωσε πως συζητείται με την επιτροπή των ειδικών η επαναλειτουργία των δομών εκπαίδευσης. «Κάνουμε προσεκτικά βήματα, ακολουθώντας τις εισηγήσεις των ειδικών και παρακολουθώντας πολύ στενά την εξέλιξη της πανδημίας», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας.