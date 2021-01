Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη: το ΕΣΥ δεν θα αντέξει ένα τρίτο κύμα πανδημίας

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ χαρακτήρισε ατυχή τη δήλωση Κοντοζαμάνη για θανάτους ασθενών εκτός ΜΕΘ. «Καμπανάκι» για το ιικό φορτίο στην Αττική.

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, σχολιάζοντας τους υπολογισμούς που κάνουν λόγο για τρίτο κύμα περίπου τον Φεβρουάριο και εξέφρασε την ελπίδα ότι τα κρούσματα θα κινηθούν χαμηλά και δεν θα γίνει το ίδιο με Ιταλία και Ισπανία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «το ΕΣΥ δεν θα αντέξει ένα τρίτο κύμα».

Για την εκτίμηση του κ. Σύψα ότι η κοσμοσυρροή του Σαββατοκύριακου μπορεί να οδηγήσει σε δυο επιπλέον εβδομάδες lockdown είπε «μακάρι να είναι δύο και να μην είναι περισσότερες».

Ειδικά για την Αττική ανέφερε ότι το ιικό φορτίο είναι ακόμη πολύ υψηλό και τα πράγματα δύσκολα γι’ αυτό πρέπει να γίνονται περισσότερα τεστ. Τόνισε επίσης ότι η κατάσταση θα είναι δύσκολη αν αυξηθούν τα κρούσματα, καθώς το ιατρικό προσωπικό δεν επαρκεί ενώ οι νοσηλευτές έχουν αναλάβει επιπλέον και το μεγάλο έργο των εμβολιασμών.

Κληθείσα να σχολιάσει τις προτάσεις του κ. Δερμιτζάκη, πως είτε θα πρέπει να γίνει σκληρό lockdown τριών εβδομάδων είτε να ακολουθηθεί άλλη στρατηγική με άνοιγμα δραστηριοτήτων, η κυρία Παγώνη ήταν αιχμηρή λέγοντας ότι «εμείς ακούμε τη δική μας επιτροπή».

«Επειδή εμείς εδώ είμαστε στην Ελλάδα και έχουμε τα δεδομένα τα δικά μας, σέβομαι τον κ. Δερμιτζάνη, αυτά που λέει από εκεί από τη Γενεύη, όμως εμείς πάμε με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας. Φυσικά μπορεί να έχει (γνώμη) αλλά εμείς έχουμε κάποια κριτήρια που λέγεται Ε.Σ.Υ. και έχει προτεραιότητα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για τους εμβολιασμούς η κ. Παγώνη είπε ότι γίνονται με βραδύς ρυθμούς και πρέπει να αυξηθούν στο διπλάσιο και πως η διαδικασία είναι σύνθετη.

Σχετικά με την δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας για τους ιατρούς και τους θανάτους ασθενών σε απλές κλίνες και όχι ΜΕΘ, η κυρία Παγώνη απάντησε ότι πρόκειται για μια ατυχή δήλωση που θα απασχολήσει τη σημερινή συνεδρίαση της ΕΙΝΑΠ.

«Ήταν πιστεύω μια ατυχής δήλωση του αναπληρωτή υπουργού. Πιστεύω ότι θα ανακαλέσει. Όλα τα site γράφουν “ευθύνες στους γιατρούς για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ”. Εμάς αυτό μας στεναχώρησε πάρα πολύ», ανέφερε η κυρία Παγώνη.

Απάντησε ότι τα κριτήρια με τα οποία ένας ασθενής διασωληνώνεται είναι επιστημονικά και όχι η πληρότητα και πως ένας ασθενής διασωληνώνεται από τους ιατρούς όταν κριθεί απαραίτητο ακόμη και σε απλή κλίνη.

