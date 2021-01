Κοινωνία

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Καλλιθέα (εικόνες)

Κυκλοφοριακή συμφόρηση προκλήθηκε το πρωί στη Λεωφόρο Θησέως.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα ταξί, ένα βανάκι και ένα φορτηγό, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καραμπόλα προκλήθηκε όταν ένα όχημα ελάττωσε ταχύτητα σε διάβαση πεζών.

Εξαιτίας του τροχαίου, προκλήθηκε προσωρινά κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λ. Θησέως.