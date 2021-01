Οικονομία

Χειμερινές εκπτώσεις: ξεκινάνε σήμερα… με κλειστά μαγαζιά

Τι λένε παράγοντες της αγοράς. Πως θα μπορούν να προμηθευτούν προϊόντα οι καταναλωτές.

Ξεκινάει επίσημα σήμερα Δευτέρα 11 Ιανουαρίου η χειμερινή εκπτωτική περίοδος, αλλά με τα εμπορικά κέντρα και τα μαγαζιά κλειστά, να δέχονται μόνο ηλεκτρονικές ή τηλεφωνικές παραγγελίες. Οι πολίτες μπορούν να κάνουν τις αγορές τους μόνο από καταστήματα που διαθέτουν e-shop.

Ο εμπορικός κόσμος αντιμετωπίζει την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων ως τελευταία ευκαιρία επιβίωσης - και μάλιστα για μία σειρά κλάδων που δεν κατάφεραν ως τώρα να αναπληρώσουν έστω ικανοποιητικό τζίρο μέσω του click away κατά την εορταστική περίοδο, όπως αυτός της ένδυσης και υπόδησης.

Μια περίοδος που ξεκινάει επισήμως σήμερα και θα πρέπει να βασιστεί στο νέο μοντέλο λειτουργίας που έχει επιβληθεί λόγω των συνθηκών της πανδημίας, δηλαδή τις ηλεκτρονικές ή τηλεφωνικές πωλήσεις.

«Αυτές οι εκπτώσεις θα είναι γενναίες και πραγματικά οι ευκαιρίες θα είναι μεγάλες για τους καταναλωτές γιατί ο εμπορικός κόσμος, που σημειωτέον δεν είναι κρατικοδίαιτος αλλά βασίζεται πάντα στον καταναλωτή, χρειάζεται ρευστό έπειτα από μια χαμένη σεζόν. Ακόμα κι έτσι, όμως, αυτό δεν θα μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ανοιχτά καταστήματα, έστω με ραντεβού, όπως έχει εξαγγείλει η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης», επισημαίνει ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) Γιώργος Καρανίκας.

«Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τηρήσουμε τα μέτρα ασφαλείας και ζητάμε να λειτουργήσουμε έστω και αν αυτά είναι πιο αυστηρά. Ειδάλλως, κλάδοι ολόκληροι, όπως η ένδυση, που παραδοσιακά αυτή είναι η περίοδός της, θα υποστούν μοιραίο πλήγμα», συμπληρώνει ο κ. Καρανίκας.

«Το να πάνε τον Μάιο οι χειμερινές εκπτώσεις δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό το δίμηνο είναι πάρα πολύ κρίσιμο γιατί κάποιοι έχουν στοκ εμπορεύματα. Δεν υπήρχε καμία κανονική περίοδος για να πουληθούν στην ώρα τους», τονίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας με ανακοίνωσή του επισημαίνει, «Είναι άξιο περιέργειας, γιατί προκρίνεται η επαναλειτουργία των σχολείων σε σχέση με την επαναλειτουργία του λιανικού εμπορίου, το οποίο βρίσκεται για 8η εβδομάδα κλειστό και υπό καθεστώς οικονομικής ασφυξίας.

Σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε για ακόμα μία φορά το λιανικό εμπόριο να είναι ο εύκολος στόχος, πού ανοίγει και να κλείνει κατά βούληση, ερήμην μας. Ας μην ξεχνάμε ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας που από την αρχή της υγειονομικής κρίσης σηκώνει στην πλάτη του τεράστιο οικονομικό βάρος».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά επισημαίνει ότι: «Είναι αδύνατο να πορευτεί η αγορά με λύσεις ακορντεόν. Η περίοδος των εκπτώσεων αποτελεί τελευταία σανίδα σωτηρίας».