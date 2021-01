Πολιτική

“Πυρά” από την αντιπολίτευση για το άνοιγμα των σχολείων

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Αντιπολιτευτικά “πυρά” δέχεται το Μαξίμου, με αφορμή την επιστροφή των μαθητών σε νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και σχολεία ειδικής αγωγής.

Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για ελλιπή και ατελέσφορα μέτρα που πάρθηκαν και για αβεβαιότητα όσον αφορά στο χρονικό διάστημα που θα μείνουν ανοικτά και τις επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία τους στα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας.

Φίλης (ΣΥΡΙΖΑ): Γιατί σήμερα δεν είναι μέρα χαράς...

«Σήμερα επιστρέφουν στο σχολείο οι μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Υπό κανονικές συνθήκες, θα ήταν μέρα χαράς και ανακούφισης. Αν δεν είναι, οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει στη διαχείριση του δεύτερου κύματος και το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει πάρει ακόμα μέτρα για την ουσιαστική προστασία εκπαιδευτικών και μαθητών. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο τομεάρχης Παιδείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία,, Νίκος Φίλης, αναφορικά με το σημερινό άνοιγμα των σχολείων.

«Τα παιδιά έχουν παραμείνει μακριά από τις τάξεις τους δυο μακρές περιόδους. Το δεύτερο κλείσιμο ήταν πιο επώδυνο και πολύ φοβάμαι (ισχύει απολύτως το “μακάρι να διαψευσθώ”, γονιός κι εγώ) ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παιδιών. Ένα τρίτο κλείσιμο πάντως, θα είναι εξαιρετικά επιβαρυντικό», τονίζει.

«Μπορούσε να έχει αποφευχθεί το δεύτερο κλείσιμο; Για να μη μιλάμε με εύκολες υποθέσεις, το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο: έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό ώστε τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά ή αν εντέλει κλείσουν, να περιοριστεί δραστικά το χρονικό διάστημα; Η απάντηση είναι ένα βροντερό όχι, σε δύο επίπεδα», επισημαίνει.

Πρώτον, συνεχίζει ο κ. Φίλης, η διαχείριση της πανδημίας πανελλαδικά. «Ας δούμε τα στοιχεία: Αν είχε δίκιο η κυβέρνηση και το πλήθος των φιλικών της ΜΜΕ ότι το πρώτο κύμα αντιμετωπίστηκε επιτυχώς, κρίνοντας από το μικρό αριθμό κρουσμάτων και θυμάτων, τότε πώς πρέπει να χαρακτηρίσουμε το δεύτερο κύμα με βάση το ίδιο ακριβώς κριτήριο;

Χωρίς μαζικά τεστ (ο ημερήσιος αριθμός τους στην πραγματικότητα έχει μειωθεί δραστικά), χωρίς έλεγχο στους τουρίστες που αφίχθησαν (180 μοίρες στροφή μέσα σε δυο μέρες…), με φιέστες στη Σαντορίνη, με διακοπή των ημερήσιων ενημερώσεων και γλώσσα που καθησύχαζε, με… “σεβασμό στους Ιεράρχες”, με ελλείψεις στο εξαντλημένο νοσηλευτικό προσωπικό, η Ελλάδα γνώρισε ένα από τα πιο βίαια “δεύτερα κύματα” στην Ευρώπη, που εκτόξευσαν τον αριθμό των θυμάτων COVID-19 σε περισσότερα από 506 ανά 1 εκ. κατοίκους (ήταν μόλις 38/εκ. κατοίκους την 1η Οκτωβρίου 2020). Αν μάλιστα εξετάσει κανείς μόνο το δεύτερο κύμα, η “επίδοση” της χώρας μας συγκαταλέγεται στις χειρότερες στην Ευρώπη».

Ο κ. Φίλης, υποστηρίζει ότι με τέτοια δριμύτητα του δεύτερου κύματος σε συνδυασμό με την απουσία οποιασδήποτε προετοιμασίας στα σχολεία, το δεύτερο κλείσιμο ήρθε πολύ νωρίς. Σε οποιοδήποτε μέτρο πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ ή πολλοί ειδικοί επιστήμονες, η κυβέρνηση απαντούσε «δεν χρειάζεται».

Έτσι, σημειώνει ο κ. Φίλης, ενώ το ένα πρωί τα σχολεία άνοιγαν με υπερφίαλες κορώνες για «απόλυτη ασφάλεια», επειδή υπήρχαν... απολυμαντικά, παγουρίνα και οι μαθητές αποτελούσαν φουσκάλες, το επόμενο απόγευμα έκλειναν “προληπτικά”, αλλά… σε βάθος διμήνου. «Αραίωση στις τάξεις, τακτικά τεστ στους εκπαιδευτικούς και στους ευπαθείς μαθητές, εναλλαγές και μείωση ωραρίου, τίποτα απολύτως δεν έπραξε το υπουργείο, καταφεύγοντας σε οριζόντια μέτρα που έπλητταν ακόμα και τους μαθητές περιοχών χωρίς κρούσματα.

Δοκιμάστηκε εξάλλου η υπευθυνότητα της κυβέρνησης στα Ειδικά Σχολεία, που όπως γνωρίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί εξακολούθησαν να λειτουργούν χωρίς κανένα απολύτως επιπλέον μέτρο προστασίας», εξηγεί.

«Σήμερα λοιπόν τα σχολεία ανοίγουν, αλλά ανοίγουν χωρίς καμία βεβαιότητα για το πόσο θα λειτουργήσουν και ποιες επιπτώσεις θα έχει η λειτουργία τους. Οι κυβερνητικές ευθύνες είναι τεράστιες. Ας μείνουμε αισιόδοξοι και ας ευχηθούμε σε όλους καλή νέα χρονιά», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Νίκος Φίλης.

ΚΙΝΑΛ: Ελλειμματικά και ατελέσφορα τα μέτρα που πάρθηκαν για τα σχολεία

«Η κυβέρνηση της Ν.Δ. και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν αντιμετωπίζουν με ευθύνη το ζήτημα της εκπαίδευσης σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Η τηλεκπαίδευση γίνεται κυρίως με τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών. Τα μέτρα που πάρθηκαν είναι ελλειμματικά και ατελέσφορα.», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέας Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής.

«Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις μεθόδους τηλεκπαίδευσης ξεκινά να υλοποιείται 10 μήνες μετά το πρώτο κλείσιμο των σχολείων (Μάρτης 2020). Ένα σημαντικό μέρος των μαθητών για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορεί να συμμετάσχει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση», προσθέτει.

Οι ανισότητες στην εκπαίδευση, όπως υποστηρίζει το ΚΙΝΑΛ, έχουν διευρυνθεί όσο ποτέ άλλοτε. «Έχουμε μια θεσμική υποεκπαίδευση των μαθητών με σοβαρές επιπτώσεις στη μετέπειτα εκπαιδευτική και μορφωτική τους πορεία. Χάνεται σχεδόν μια ολόκληρη χρονιά! Υπάρχει σοβαρό “εκπαιδευτικό-μαθησιακό κενό” στους μαθητές και πρέπει να διαμορφωθεί πρόγραμμα αναπλήρωσής του», διευκρινίζει.

«Από την αρχή αυτής της κρίσης είχαμε προτείνει μέτρα για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των μαθητών και μέτρα προστασίας για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων (μείωση μαθητών ανά τμήμα κλπ κλπ). Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν τα υιοθέτησε ούτε και τα αντίστοιχα μέτρα της εκπαιδευτικής κοινότητας», συμπληρώνει.

Το άνοιγμα των σχολείων, συνεχίζει το ΚΙΝΑΛ, δεν μπορεί να γίνεται με τις συνταγές και τις προδιαγραφές του περασμένου Σεπτεμβρίου, γιατί αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές. Δεν μπορεί να διατυπώνονται επιστημονικές θεωρήσεις από θεσμικούς φορείς για τρίτο κύμα πανδημίας και να εφαρμόζεται γενικό lockdown από την κυβέρνηση και την ίδια στιγμή να ανοίγουν τα σχολεία με τα ίδια δεδομένα της προηγούμενης φάσης.

Η έλλειψη διορισμών στην εκπαίδευση για περισσότερα από 10 χρόνια έχει δημιουργήσει ένα δύσκολο περιβάλλον στους εκπαιδευτικούς καθώς σε πολλές ειδικότητες ο μέσος όρος ηλικίας ξεπερνά τα 57 έτη.

Λαμβάνοντας υπόψη, τονίζει το ΚΙΝΑΛ, ότι τα αρνητικά στοιχεία της πανδημίας παραμένουν ισχυρά και είναι άγνωστη η εξέλιξή της, είναι απόλυτα αναγκαία η λήψη ουσιαστικών μέτρων – μέτρων που θα εξασφαλιστούν πριν το άνοιγμα των σχολείων. Να υλοποιηθεί:

Ιατρική υποστήριξη των σχολείων με ενημερώσεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Παροχή όλων των αναγκαίων υλικών μέσων προστασίας: υγιεινής, καθαριότητας κλπ.

Γενίκευση των διαγνωστικών ελέγχων, για να υπάρχει ακριβής επιδημιολογική εικόνα σε κάθε περιοχή της χώρας.

Πραγματική πρόταξη των εκπαιδευτικών στον εμβολιασμό.

Μαζικά διαγνωστικά τεστ στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς και όχι δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Διαμόρφωση προγραμμάτων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης.

Πέραν των γενικών μέτρων, διαμόρφωση και ιδιαίτερων μέτρων ανά περιοχή λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές συνθήκες (υποδομές, αριθμός μαθητών κλπ) και την επιδημιολογική κατάσταση κάθε τοπικής κοινωνίας.

Αποτίμηση της προηγούμενης ανάλογης φάσης και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση της εκπαίδευσης.

«Θέλουμε τα σχολεία μας να ανοίξουν με ασφάλεια και με διασφάλιση της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το Κίνημα Αλλαγής.

ΚΚΕ: Οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης μεγαλώνουν

Το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, σχολιάζοντας το άνοιγμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφέρει ότι: αποτελεί τεράστια πρόκληση απέναντι στα παιδιά και τους γονείς τους ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι το ασφαλές άνοιγμα των δημοτικών και νηπιαγωγείων, μπορεί να εξασφαλιστεί με το διαφορετικό πρόγραμμα εισόδου – εξόδου και τα ανοιχτά παράθυρα, τη στιγμή που δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο, όπως είναι η μείωση της αναλογίας των μαθητών ανά τάξη, οι προσλήψεις εκπαιδευτικών, τα δωρεάν τεστ για όλους.

Οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης μεγαλώνουν όσο επιμένει να αγνοεί τις προτάσεις γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών ενώ τους ρίχνει κι από πάνω την ευθύνη για το ότι δεν ανοίγουν Γυμνάσια και Λύκεια ή για ένα πιθανό νέο κλείσιμο Δημοτικών και Νηπιαγωγείων.

Με αφορμή την επαναλειτουργία των σχολείων σήμερα, το Μέρα 25 σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Για τους μαθητές χτυπά σήμερα το σχολικό κουδούνι. Για την κυβέρνηση, χτυπά μια τεράστια καμπάνα, πένθιμη, που θυμίζει τις καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς, τις ελλείψεις στην Υγεία και την συσσώρευση των μεθεόρτιων κρουσμάτων. Μια καμπάνα που νομοτελειακά θα σιγήσει και το κουδούνι, που τόσο αστόχαστα και απρογραμμάτιστα έβαλε η κυβέρνηση να χτυπήσει».