Οικονομία

Γεωργιάδης: νέα μέτρα στήριξης για τις μικρές επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, δήλωσε ότι θα δοθεί προτεραιότητα στους κλάδους της ένδυσης και της υπόδησης καθώς έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά.

Διαβεβαιώσεις προς τους εμπόρους ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο και δεν θα αφήσει κανέναν να πάθει ζημιά, παρείχε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο «Σκάι 100,3», τόνισε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες των εμπόρων καθώς δεν είναι ανοιχτές οι δραστηριότητές τους στις εκπτώσεις ωστόσο εξήγησε ότι η κυβέρνηση θα το διορθώσει, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο πρωθυπουργός παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις και συζητούν με την επιτροπή λοιμωξιολόγων.

Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε νέα μέτρα για τα μικρά καταστήματα μέσα στις επόμενες ημέρες, λέγοντας ότι προτεραιότητα θα δοθεί στους κλάδους της ένδυσης και της υπόδησης καθώς έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά. Ζήτησε χρόνο από τους εμπόρους προκειμένου να αναπτυχθεί το κυβερνητικό σχέδιο.

Ο,τι είπαμε πως θα καταβληθεί, έχει πληρωθεί σημείωσε ο υπουργός και τόνισε πως οι ιδιοκτήτες που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο θα λάβουν το επόμενο διάστημα τα χρήματά τους.

Τόνισε ότι τα μέτρα για τη δημόσια υγεία έχουν τεράστιο οικονομικό κόστος, ωστόσο η κυβέρνηση έχει απόλυτο έλεγχο της οικονομίας λέγοντας χαρακτηριστικά, «Δεν θα βρεθούμε ούτε με μνημόνια, ούτε με χρεοκοπία. Θα κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις μας, θα γίνουν τα εμβόλια μας, θα αντιμετωπίσουμε την πανδημία και θα πάμε παρακάτω».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, ανέφερε τα εξής: Λίγες μέρες ζήτησε από τους εμπόρους ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης, για να αναπτυχθεί το υποτιθέμενο κυβερνητικό σχέδιο για την στήριξη της αγοράς. Τα ελλιπή μέτρα, οι συνεχείς παλινωδίες και οι αντιφατικές δηλώσεις που μέχρι στιγμής έχουμε δει από την κυβέρνηση δεν συνιστούν σχέδιο. Μόνο εντείνουν την σύγχυση και την ανασφάλεια στις ελληνικές επιχειρήσεις, που δίνουν καθημερινά μάχη για την επιβίωσή τους.