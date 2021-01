Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κακοκαιρία και κρύο

Ραγδαία η επιδέινωση του καιρού. Που και πότε θα ειναι εντονότερα τα φαινόμενα.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Ραγδαία θα είναι η μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα, με βροχές, καταιγίδες και “βουτιά” του υδράργυρου.

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα στη δυτική και βαθμιαία τη βόρεια Ελλάδα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νότιους ανέμους εντάσεως 7 με 8 μποφόρ. Την Τρίτη τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά, θα επηρεαστούν:

Τη Δευτέρα:

Από τις απογευματινές ώρες τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και από αργά το βράδυ, η Θεσσαλία, η κεντρική Στερεά, η Μακεδονία και η Θράκη.

Την Τρίτη:

Τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική και κεντρική Στερεά, η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Από τις προμεσημβρινές ώρες η υπόλοιπη Πελοπόννησος, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, σταδιακά τα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και το βράδυ πρόσκαιρα οι βόρειες Κυκλάδες. Από τις βραδινές ώρες τα Δωδεκάνησα.

Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο από τις απογευματινές ώρες, βαθμιαία στο υπόλοιπο Ιόνιο και τις βραδινές ώρες, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Την Τετάρτη:

Τις πρώτες πρωινές ώρες τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Από την Τετάρτη προβλέπεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, που θα γίνει αισθητή αρχικά στα βόρεια όπου θα είναι της τάξεως των 10-12 βαθμών Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι σε όλη τη χώρα.