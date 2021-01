Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Φαρμακοποιοί: Διαμαρτυρία για την πρώτη φάση εμβολιασμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί κάνουν λόγο για προσβλητική και απαράδεκτη απόφαση του Υπ. Υγείας. Τι ζητούν απο την Πολιτεία. Τι απαντά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Τη δυσαρέσκειά τους για τον αποκλεισμό των φαρμακοποιών από την πρώτη φάση του εμβολιασμού κατά της COVID-19 εκφράζουν, με ανοιχτή επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών (ΣΥΦΑ) και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ).

Οι φαρμακοποιοί χαρακτηρίζουν προσβλητική και απαράδεκτη την απόφαση του υπουργού Υγείας να τους αποκλείσει από τους υγειονομικούς που θα εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα έναντι της COVID-19 παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επαφής με τους πολίτες, ασθενείς ή μη.

Στην επιστολή προς τον πρωθυπουργό, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος του ΦΣΘ Διονύσιος Ευγενίδης και ο πρόεδρος του ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης Λάζαρος Φαρσάκης καταγγέλλουν τη στάση αυτή και επισημαίνουν ότι τέτοιες ενέργειες δεν προάγουν τη συνεργασία πολιτείας και φαρμακοποιών σε θέματα δημόσιας υγείας.

«Οι φαρμακοποιοί ήμασταν, από την πρώτη μέρα της πανδημίας, υποχρεωμένοι να λειτουργούμε τα φαρμακεία μας 24 ώρες το 24ωρο, για να εξυπηρετούμε τους ασθενείς συμπολίτες μας σε μια περίοδο με άγνωστη και αβέβαιη έκβαση. Σας τονίζουμε ότι όσο η πανδημία συνεχίζεται, το ποσοστό των πασχόντων από COVID-19 που επισκέπτονται τα φαρμακεία μας αυξάνεται. Βρισκόμαστε, δηλαδή, συνεχώς εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της νόσου και δυστυχώς ήδη μετράμε απώλειες μεταξύ των συναδέλφων μας», αναφέρουν -μεταξύ άλλων- στην επιστολή.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι διέθεσαν τις αποθήκες του ΣΥΦΑ για την ασφαλή φύλαξη και διανομή των εμβολίων, σημειώνουν ότι αξιοποιώντας τη στενή σχέση με τους ασθενείς συμβάλλουν καθημερινά στην ενημέρωσή τους για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και αναφέρουν ότι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στη διευκόλυνση της εγγραφής των ηλικιωμένων στις λίστες εμβολιασμού.

«Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης σάς εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας και σας γνωρίζουμε ότι αισθανόμαστε βαθύτατα προσβεβλημένοι με τον αποκλεισμό μας. Τέτοιες ενέργειες, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν προάγουν τη συνεργασία Πολιτείας και φαρμακοποιών σε θέματα δημόσιας υγείας», καταλήγει η επιστολή.

Διαβεβαιώσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας

Σε χθεσινή (10.1.2021) τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Απόστολος Βαλτάς με τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια και τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη για το θέμα της πλατφόρμας για τον εμβολιασμό, έθεσε το θέμα της προτεραιότητας και των φαρμακοποιών στον εμβολιασμό.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας διαβεβαίωσε ότι οι φαρμακοποιοί εξ’ αρχής ήταν στην προτεραιότητα του Υπουργείου για εμβολιασμό κατά της Covid-19 και εντός των επομένων ημερών θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα αυτό .