Αθλητικά

Σάκκαρη: Πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι (βίντεο)

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιβλήθηκε της περυσινής νικήτριας του αυστραλιανού Open.

Στις τέσσερις κορυφαίες τενίστριες του τουρνουά του Άμπου Ντάμπι προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-6, 6-2, 6-0 της περσινής νικήτριας του Australian Open, Σοφία Κένιν και θα αντιμετωπίσει τη Νο10 στην παγκόσμια κατάταξη, Αρίνα Σαμπαλένκα, στον δρόμο προς τον τελικό.

Αυτή είναι η πρώτη νίκη της Νο22 στον κόσμο, Μαρίας Σάκκαρη απέναντι στην Κένιν στις τρεις συνολικά φορές που έχουν τεθεί αντιμέτωπες. Στις δύο προηγούμενες, το 2018, η Αμερικανίδα ήταν η νικήτρια, τόσο στον πρώτο γύρο του Γουίμπλεντον όσο και στον δεύτερο γύρο του US Open.