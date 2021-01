Αθλητικά

Μανώλης Κώττης: στην ΜΕΘ μετά την επίσκεψη στο γήπεδο της ΑΕΚ

Αγωνία για τον παλαίμαχο παίκτη, ο οποίος λίγες ώρες μετά την επίσκεψη στην "Αγιά Σοφιά" εισήχθη στην Εντατική.

Στην Εντατική του Θριάσιου Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας νοσηλεύεται ο Μανώλης Κώττης.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Ρόδου υπέστη έμφραγμα το απόγευμα του Σαββάτου, λίγες ώρες μετά την επίσκεψή του στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η συγκίνησή του ήταν τόσο έντονη που η σύζυγός του έλεγε πως δεν αποκλείεται να προκάλεσε το επεισόδιο, που προς το παρόν φαίνεται πως βρίσκεται υπό απόλυτο έλεγχο. Ο 65χρονος παλαίμαχος συμπληρώνει δεύτερο 24ωρο στη ΜΕΘ και η κατάστασή του είναι σταθερή.

Δεν έχει βεβαρυμένο ιστορικό, δεν καπνίζει και διατηρείται σε καλή κατάσταση. Όλα δείχνουν, λοιπόν, πως η περιπέτεια αυτή θα έχει αίσιο τέλος για τον Κώττη και την οικογένεια της ΑΕΚ που βρίσκεται από την πρώτο στιγμή στο πλευρό του.