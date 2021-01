Υγεία - Περιβάλλον

Αρκουμανέας: προετοιμαζόμαστε για το τρίτο κύμα της πανδημίας

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, για το άνοιγμα των σχολείων και τους εμβολιασμούς.

Αισιόδοξο μήνυμα ότι επιστρέφουμε σε κάποια κανονικότητα, χαρακτήρισε το άνοιγμα των σχολείων ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Αρκουμανέας,

Σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ανοίγει υπάρχει το επιδημιολογικό ρίσκο, το οποίο παρατηρούν οι ειδικοί, ώστε να μην υπάρξει έξαρση, εξήγησε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Για το επόμενο βήμα, τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η Γ’ Λυκείου. «Οι επόμενοι 3 μήνες θα είναι εξαιρετικά δύσκολοι. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια έξαρση, πιθανόν το τρίτο κύμα. Προετοιμαζόμαστε για το τρίτο κύμα και παρακολουθούμε τη μετάλλαξη του ιού».

Σχετικά με τους εμβολιασμούς, ο κ. Αρκουμανέας ανέφερε ότι μέχρι και χτες είχαν εμβολιαστεί 44.000 συμπολίτες μας. Συμπλήρωσε, δε, ότι θα παραλάβουμε 430.000 δόσεις μέσα στον Ιανουάριο και θα εμβολιαστούν 220.000 άνθρωποι.

«Αν τους επόμενους μήνες έχουμε εμβολιάσει τους άνω των 70 που είναι και οι πιο ευπαθείς από το Μάρτιο η κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη», είπε.

Όσον αφορά το σενάριο να παραλάβουμε και εκτός της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμβόλια, όπως έκανε η Γερμανία, ο κ. Αρκουμανέας είπε ότι «η ΕΕ διαπραγματεύεται και μας δίνει τα εμβόλια. Δε μπορούμε να κάνουμε διμερείς συμφωνίες».

Παράλληλα, για τους ανθρώπους που εμβολιάζονται, ανέφερε πως «όποιος εμβολιάζεται αυτόματα το σύστημα του δίνει το ραντεβού για τη δεύτερη δόση σε 21 μέρες».

Σχετικά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει εμβολιάσει το 0,4% του πληθυσμού της. Μόνο μία χώρα στην Ευρώπη έχει πάνω από 1%».