Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown - Βατόπουλος: η Κυβέρνηση παίρνει τις τελικές αποφάσεις

Ο Καθηγητής Μικροβιολογίας μίλησε για την πορεία της πανδημίας, το άνοιγμα των σχολείων, το λιανεμπόριο και το πρόγραμμα εμβολιασμού.

Έμμεσο πλην σαφές μήνυμα στην Κυβέρνηση ότι η ευθύνη για τις τελικές αποφάσεις είναι δική της, έστειλε μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού “Θέμα 104,6” ο Καθηγητής Μικροβιολογίας και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, Άλκης Βατόπουλος, στον απόηχο της δυσφορίας που έχει προκαλέσει σε επαγγελματικούς κλάδους η παράταση του lockdown και το μη άνοιγμα του λιανεμπορίου αυτήν την εβδομάδα.

«Η επιτροπή είναι προσανατολισμένη στα θέματα της υγείας. Κατανοούμε τις άλλες παραμέτρους, αλλά την τελική ευθύνη για το πρόβλημα συνολικά, για την αγορά, την έχει η Κυβέρνηση. Η Πολιτεία θα δει τι άλλες επιπτώσεις έχει η πανδημία και θα αποφασίσει τι θα γίνει τελικά», σημείωσε με νόημα ο κ. Βατόπουλος, προσθέτοντας ότι «εμείς δεν είμαστε Πρωθυπουργοί, δεν εκλεχτήκαμε από τον κόσμο και δεν έχουμε την πλήρη εικόνα τι γίνεται, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ζημιά μπορεί να γίνεται, δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Η επιτροπή λέει για τα κρούσματα και την πίεση στο σύστημα Υγείας, κοιτάει κυρίως το ιατρικό μέρος». Διευκρίνισε δε ότι «τα κοιτάμε και τα συνυπολογίζουμε και τα άλλα, αλλά την πλήρη εικόνα των επιπτώσεων στην κοινωνία πρέπει να την έχει η Πολιτεία».

Για την πορεία της πανδημίας και το ενδεχόμενο επιβάρυνσης του ιικού φορτίου τις τελευταίες ημέρες, σημείωσε ότι «εξαρτάται από τα επιδημιολογικά δεδομένα, που εξαρτώνται από την κινητικότητα στην κοινωνία. Γι’ αυτό οι δραστηριότητες πρέπει να ανοίγουν μία-μία και να υπάρχει εκτίμηση των στοιχείων». Τόνισε, πάντως, ότι «όσο πιο πολύ συνωστίζεται ο κόσμος, τόσο αυξάνονται τα κρούσματα», διευκρινίζοντας πάντως για τις εικόνες της περασμένης εβδομάδας ότι «η εκκλησία κλειστός χώρος, η παραλία ανοιχτός».

Όσον αφορά στα σχολεία, ο κ. Βατόπουλος είπε ότι «δεν επηρεάζεται η κινητικότητα εφόσον τηρούνται κάποια μέτρα, είναι ψευδοπρόβλημα ότι εάν μείνουν παιδιά στο σπίτι είναι καλύτερα», ενώ σημείωσε ότι προ διμήνου «κλείσανε τα σχολεία επειδή σε εκείνη τη φάση θεωρήθηκε ότι η επίδραση στην κινητικότητα ήταν μεγάλη».

Σχολιάζοντας το υψηλό ποσοστό θανάτων εκτός ΜΕΘ, είπε ότι δεν μπορεί να δώσει απάντηση «διότι πρέπει να δούμε πώς πέθαναν, πού πέθαναν, αν κάποιο νοσοκομείο είχε ΜΕΘ, να δούμε τι ακριβώς ισχύει. Είναι μία γενικότητα, δυσάρεστη μεν, αλλά πρέπει να διερευνηθεί υπό ποίες συνθήκες, τι είχαν, σε ποια νοσοκομεία, τι υποδομή υπήρχε».

Για τα εμβόλια τέλος δήλωσε ότι το παγκόσμιο πρόβλημα είναι η παρασκευή τους και γι’ αυτό χρειάζεται συνεννόηση όλων και με τις εταιρίες για να βρεθεί τρόπος να φτιαχτούν κι άλλα εμβόλια, προσθέτοντας όμως ότι πρέπει να αυξηθεί η δυνατότητα του συστήματος για εμβολιασμούς.