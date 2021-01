Κοινωνία

Κορονοϊός: Ξύπνησε από το κώμα ο υποδιοικητής του Θριάσιου

Πολυήμερη η νοσηλεία του στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λίγες ώρες μετά τον εμβολιασμό του κατά του κορονοϊού.

Ξύπνησε από το κώμα ο υποδιοικητής του Θριάσιου που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ διασωληνωμένος και η κατάσταση της υγείας του διαρκώς βελτιώνεται. Σύμφωνα με το STAR, ο υποδιοικητής Χρήστος Πιλάλης, μεταφέρθηκε από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας στο Ωνάσειο.

Στις 27 Δεκεμβρίου, ο 54χρονος διοικητικός του Θριάσιου και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε το εμβόλιο για τον κορoνοϊό.

Ένα βακτήριο του προκάλεσε βαριά πνευμονία και στη συνέχεια ρήξη μιτροειδούς βαλβίδας, μία ημέρα μετά τον εμβολιασμό του.

Την επόμενη μέρα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και τριάντα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου, ο αναπληρωτής διοικητής του Θριάσιου, διασωληνώθηκε.

«Παρ’ ολίγον να φύγει κάποια στιγμή. Την Πρωτοχρονιά, την πρώτη μέρα που μετακινήθηκε από το Θριάσιο στη Νίκαια το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, υπήρξε αυτός ο κίνδυνος, τον οποίο ευτυχώς τον ξεπέρασε» αποκάλυψε η σύζυγός του.