Κοινωνία

Ψευτογιατρός: Συμπληρωματική απολογία και νέες διώξεις

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 47χρονος. 15 νέα πρόσωπα στο “μικροσκόπιο” της ανακριτικής διαδικασίας.

Σε συμπληρωματική απολογία για 12 ανθρωποκτονίες και 14 απόπειρες ανθρωποκτονιών, κλήθηκε ο 47χρονος ψευτογιατρός, που κατηγορείται ότι χορηγούσε σκευάσματα από βότανα και άλλες ουσίες σε καρκινοπαθείς, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 28 Ιανουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακριτική διαδικασία έχει επεκταθεί και στο “μικροσκόπιο” έχουν μπει 15 νέα πρόσωπα.