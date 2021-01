Πολιτική

Συνέντευξη Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Αποκλειστική συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, αύριο Τρίτη 12 Δεκεμβρίου.

Την είδηση έκανε γνωστή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.