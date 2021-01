Κόσμος

Τσαβούσογλου: Πρόσκληση για διερευνητικές επαφές… με προκλήσεις

Ανοιχτή πρόσκληση από τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον ΥΠΕΞ του ψευδοκράτους.

Έτοιμη για την έναρξη διερευνητικών επαφών με την Ελλάδα εμφανίζεται η Τουρκία, η οποία όμως φροντίζει να τις “τορπιλίσει” πριν ακόμη αρχίσουν.

Στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών του ψευδοκράτους, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, απηύθυνε πρόσκληση στην Αθήνα για διερευνητικές επαφές μέσα στον Ιανουάριο.

«Καλούμε την Ελλάδα για τις πρώτες διερευνητικές επαφές τον Ιανουάριο. Είμαστε έτοιμοι ως χώρα, που έχει αυτοπεποίθηση σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών. Συμπλήρωσε πως «σε τηλεφωνική επικοινωνία την περίοδο της καραντίνας, είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι για τις διερευνητικές επαφές. Η Ελλάδα είπε ότι θα μπορούσε να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις μετά τις 11 Ιανουαρίου».

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι διερευνητικές επαφές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών και ότι θα πρέπει να έχουν ρόλο και οι Τουρκοκύπριοι.

Διαψεύδει τα περί πρόσκλησης σε διάλογο το ΥΠΕΞ

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου δήλωσε τα ακόλουθα:

Ουδεμία πρόσκληση έχει λάβει μέχρι στιγμής το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας για τη διεξαγωγή του 61ου γύρου των Διερευνητικών επαφών.

Η Ελλάδα, ως γνωστόν, έχει εκφράσει την διάθεσή της να ανταποκριθεί, σε περίπτωση σχετικής πρόσκλησης της τουρκικής πλευράς, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου με αντικείμενο την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.