Αχτσιόγλου: κίνδυνος επιβίωσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει ότι «οι αλλοπρόσαλλες αποφάσεις της κυβέρνησης για τη λειτουργία της αγοράς, επιδεινώνουν διαρκώς την κατάσταση».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Οικονομικών, Έφη Αχτσιόγλου, σε δήλωση της επισημαίνει ότι υπάρχει «κίνδυνος επιβίωσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εργαζόμενους» και αναφέρει ότι «το 2021 βρίσκει τις εκατοντάδες χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και τους εργαζόμενούς τους σε κατάσταση ασφυξίας και κίνδυνο επιβίωσης.

Οι επιχειρήσεις συνθλίβονται από την έλλειψη ρευστότητας και τη σώρευση χρεών, μετά από μία χρονιά βαθιάς ύφεσης και καταβαράθρωσης του τζίρου τους, ως συνέπεια των απαράδεκτων κυβερνητικών χειρισμών.

Συγχρόνως, οι αλλοπρόσαλλες κινήσεις της κυβέρνησης για τη λειτουργία της αγοράς, η διαρκής μεταβολή των αποφάσεων, επιδεινώνουν διαρκώς την κατάσταση».

Και συνεχίζει η κυρία Αχτσιόγλου, «η κυβέρνηση επιμένει ακριβώς στις ίδιες πολιτικές που έχουν προκαλέσει την ασφυξία, δημιουργώντας όρους μαζικής εκκαθάρισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πραγματικού αδιεξόδου για τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενούς τους.

Με αυτές τις πολιτικές ούτε η ύφεση αντιστρέφεται ούτε το κοινωνικό αδιέξοδο. Η ριζική αλλαγή της οικονομικής πολιτικής είναι αναγκαία.

Απαιτείται άμεσα η μετατροπή του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών και η ουσιαστική στήριξη των μισθών των εργαζομένων για τη διατήρηση των θέσεων και των σχέσεων εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η ρύθμιση των οφειλών που δημιουργήθηκαν στην πανδημία με κούρεμα της βασικής οφειλής».

Η ανακοίνωση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγει ως εξής: Η επίμονη άρνηση της κυβέρνησης να λάβει μέτρα στήριξης, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του σχεδίου Πισσαρίδη, επιβεβαιώνουν ότι η πανδημία αξιοποιείται ως ευκαιρία για μία συνολική αναδιάρθρωση της αγοράς εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι πλέον κοινωνικά επικίνδυνη.