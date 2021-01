Κοινωνία

“Χρυσή” καβάτζα με πολλά λεφτά και ναρκωτικά (εικόνες)

Σημαντικό πλήγμα κατάφεραν οι αστυνομικοί, περνώντας χειροπέδες σε διακινητή. Τι βρέθηκε κατά την έρευνα.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 49χρονος Έλληνας για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεως της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του ανωτέρω στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, εντοπίστηκε σε χώρο αποθήκευσης και φύλαξης ναρκωτικών (καβάτζα) να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των 53.965 ευρώ,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.