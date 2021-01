Κόσμος

Τουρκία: έτοιμοι για χρήση οι S-400

Ποιος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Άγκυρα συνεχίζει να "δουλεύει" το πρόγραμμα για τα F-35, παρά το "μπλόκο" των ΗΠΑ.

O επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας Ισμαήλ Ντεμίρ ανακοίνωσε σήμερα ότι τα ρωσικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας S-400 είναι έτοιμα να ενεργοποιηθούν, μεταδίδει το πρακτορείο TASS από την Άγκυρα επικαλούμενο το τηλεοπτικό δίκτυο 24TV.

«Οι S-400 είναι έτοιμοι προς χρήση, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα αποφασίσουν πότε θα υπάρξει τέτοια αναγκαιότητα», δήλωσε ο Ντεμίρ σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι οι τουρκικές επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα συνεχίζουν να εργάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος που αφορά την κατασκευή των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35, παρά την απόφαση της Ουάσιγκτον να τις αποκλείσει από το πρόγραμμα αυτό.

Η Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας επιβεβαίωσε στο TASS την είδηση αυτή. «Πράγματι (ο Ισμαήλ Ντεμίρ) έκανε αυτή την δήλωση σήμερα στην Άγκυρα», ήταν η δήλωση που έγινε εκ μέρους της Διεύθυνσης Αμυντικής βιομηχανίας.