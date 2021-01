Πολιτική

Μητσοτάκης: η ΕΕ να κάνει περισσότερα για την φύλαξη των συνόρων μας

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την έδρα της Ακτοφυλακής της Πορτογαλίας στη Λισαβόνα και τον EMSA, συνοδευόμενο από τον πορτογάλο ομόλογο του.

Την έδρα της Ακτοφυλακής της Πορτογαλίας, στη Λισαβόνα, επισκέφτηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Antonio Costa, τον Αρχηγό του Ναυτικού, Antonio Maria Mendes Calado και τον Διοικητή της Ακτοφυλακής, Luis Carlos de Sousa Pereira.

Η πορτογαλική ναυτική υπηρεσία συμμετέχει από το 2014 στην επιχείρηση «Poseidon» της Frontex, στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, όπου έχει σώσει περισσότερες από 7.000 ανθρώπινες ζωές, συμβάλλοντας στο έργο της φύλαξης των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων και επιδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της Πορτογαλίας προς τη χώρα μας.

Ο συντονιστής της αίθουσας επιχειρήσεων παρουσίασε στον Κυριάκο Μητσοτάκη το έργο της Ακτοφυλακής, και τον ενημέρωσε για τις δράσεις της υπηρεσίας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στο εσωτερικό της αίθουσας δεσπόζει μια ελληνική σημαία, υπογεγραμμένη από τους πρώτους Πορτογάλους που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις της Frontex, στη Λέσβο, ενώ στον τοίχο βρίσκεται αναρτημένος ο θυρεός του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει με μονάδα η οποία επιχειρεί στη Λέσβο, στο πλαίσιο των δράσεων της Frontex. Ευχαρίστησε τους πορτογάλους ένστολους για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στη χώρα μας. «Εκ μέρους του ελληνικού λαού, και εκ μέρους της ελληνικής ακτοφυλακής θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, την ομάδα σας, την Πορτογαλική κυβέρνηση για την στήριξη που έχετε προσφέρει στην Frontex και το ελληνικό τμήμα της Frontex, στην κοινή προσπάθεια διαφύλαξης των συνόρων μας, που αποτελούν και ευρωπαϊκά σύνορα. Πιστεύω πως αυτό είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα πραγματικής αλληλεγγύης στον συγκεκριμένο τομέα».

«Είμαστε όλοι υπερήφανοι για την αποστολή αυτή. Οι δύο χώρες μας μοιράζονται ένα μεγάλο κομμάτι των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά τη σημασία της προστασίας των συνόρων. Η αποστολή αυτή ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα», σημείωσε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Antonio Costa.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τη μονάδα της Πορτογαλικής Ακτοφυλακής στη Λέσβο:

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλο προνόμιο για εμένα το γεγονός ότι συνομιλώ μαζί σας, από τη Λισαβόνα. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, και εκ μέρους της ελληνικής ακτοφυλακής θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, την ομάδα σας, την Πορτογαλική κυβέρνηση για την στήριξη που έχετε προσφέρει στην Frontex και το ελληνικό τμήμα της Frontex, στην κοινή προσπάθεια φύλαξης των συνόρων μας, που αποτελούν και ευρωπαϊκά σύνορα. Πιστεύω πως αυτό είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα πραγματικής αλληλεγγύης στον συγκεκριμένο τομέα.

Γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι, γνωρίζετε πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση της φύλαξης των συνόρων μας, ενώ ταυτόχρονα σώζουμε ανθρώπους στη θάλασσα πάντα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. Οι πορτογαλικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο έχουν διασώσει πάνω από 7.000 ανθρώπους στη θάλασσα τα τελευταία επτά χρόνια, ένας αριθμός πραγματικά αξιοθαύμαστος. Πολλοί περισσότεροι άνθρωποι διασώθηκαν από την ελληνική ακτοφυλακή, αλλά και άλλες χώρες που στηρίζουν την κοινή προσπάθεια της Frontex.

Επομένως πιστεύω πως μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να φυλάξουμε τα εξωτερικά μας σύνορα αλλά και να προωθήσουμε το κοινό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί ως ένα νομικό θεμέλιο που θα ορίζει την κοινή μας πολιτική στην αντιμετώπιση του πολύ σύνθετου ζητήματος της μετανάστευσης. Εκ μέρους λοιπόν του ελληνικού λαού, από εδώ, από τη Λισαβόνα, κάνοντας χρήση αυτής της εξαιρετικής τεχνολογίας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά. Συνομίλησα και με την ομάδα μου στην Ελλάδα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η συνεργασία με την ελληνική ακτοφυλακή είναι εξαιρετική. Είμαστε και τα δύο ναυτικά έθνη. Ξέρουμε τι σημαίνει το να βρίσκεσαι στη θάλασσα. Είναι το φυσικό μας περιβάλλον. Επομένως για άλλη μια φορά αγαπητέ Antonio, εκφράζω την εκτίμησή μου προς την Πορτογαλία, το Λιμενικό, και σε όλες τις δυνάμεις που αξιοποιούνται στην Ελλάδα στην κοινή μας προσπάθεια για την φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων».

Κατά την αποχώρησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε παρουσίαση του τεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η Ακτοφυλακή της Πορτογαλίας στην εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς και πλωτών και χερσαίων επιχειρησιακών μέσων.

Επίσκεψη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕMSA)

Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες μετέβησαν στην έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), όπου τους υποδέχτηκε η Εκτελεστική Διευθύντρια, Maja Markovcic Kostelac.

Ο EMSA είναι αρμόδιος για την επιτήρηση των θαλασσών που βρέχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και συνεργάζεται στενά με υπηρεσίες όπως η Frontex, ανταλλάσσοντας δεδομένα και πληροφορίες.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την κ. Markovcic Kostelac και τα επιτελικά στελέχη του Οργανισμού για τις δράσεις του, είχε σύντομη συνομιλία με Έλληνες εργαζόμενους στον Οργανισμό, ανάμεσά τους ένα στέλεχος που εργάζεται στον EMSA επί 16 χρόνια, από την ίδρυση της υπηρεσίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τέλος τον θάλαμο επιχειρήσεων, όπου εξήρε το πολύτιμο έργο του για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων ή περιβαλλοντικών καταστροφών στη θάλασσα, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην ελληνική εμπορική ναυτιλία.