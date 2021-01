Κόσμος

Κομισιόν: η στάση της Τουρκίας “ενοχλεί” όλη την ΕΕ

Τι είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, αναφορικά με τις διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας.

Της Μαρίας Αρώνη

Η θετική επίδραση από τις διευρευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας «Η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας είναι κάτι το οποίο η ΕΕ αναμένει», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο.

Ο Πίτερ Στάνο είπε ότι εξ’ όσων γνωρίζει, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την τουρκική πλευρά προς την Επιτροπή για την πρόσκληση στην Ελλάδα να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές. Επισήμανε ωστόσο, ότι η ομαλοποίηση των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας και η δέσμευση για συζήτηση ανάμεσα στις δύο χώρες είναι σημαντικό κομμάτι των ευρωτουρκικών σχέσεων. Ο ίδιος εξήγησε ότι η «ενόχληση» από την Τουρκία προς ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ ελήφθη ως ενόχληση από ολόκληρη την ΕΕ και αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Υπό αυτήν την έννοια, τόνισε ο Πίτερ Στάνο, η επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών είναι κάτι το οποίο η ΕΕ αναμένει και κάτι το οποίο θα έχει θετική επίδραση στις συνολικές προσπάθειες που γίνονται για μια «θετική» πορεία στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Ο Πίτερ Στάνο, ανέφερε, ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επισκεφθεί την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες στις 21 Ιανουαρίου. Σκοπός της επίσκεψης είναι η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, αναφέρει η Επιτροπή.

Σχετικά με την τηλεδιάσκεψη που είχαν η Πρόεδρος της Κομισιόν και ο Ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, στις 9 Ιανουαρίου, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής σημείωσε ότι πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών που γίνονται για την επανέναρξη μιας «εποικοδομητικής» σχέσης με την Τουρκία που θα βασίζεται στη συνεργασία και στο διάλογο. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Επιτροπή και ο Ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ εργάζονται για να προετοιμάσουν τα όσα ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκεμβρίου.