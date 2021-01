Κοινωνία

Πέθανε η 22χρονη που έπεσε από μεγάλο ύψος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπέκυψε στα τραύματά της η κοπέλα που έπεσε από ύψος 8 μέτρων την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 22χρονη που την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και λίγη ώρα πριν την έλευση του νέου έτους έπεσε στο κενό από ύψος οκτώ μέτρων όταν, άγνωστο γιατί, σκαρφάλωσε στην ταράτσα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Περίοικοι την είχαν ακούσει να καλεί σε βοήθεια και ειδοποίησαν ασθενοφόρο που την μετέφερε με κατάγματα σε νοσοκομείο της πόλης. Ύστερα από 10ήμερη νοσηλεία η 22χρονη, αλβανικής καταγωγής, δεν τα κατάφερε και υπέκυψε, όπως επιβεβαίωσαν οι οικείοι της. Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση.

Από την αστυνομία εξετάστηκε η εκδοχή η άτυχη κοπέλα να ανέβηκε στο σημείο για να φωτογραφηθεί. Την εκδοχή αυτή απορρίπτει η οικογένεια της 22χρονης.