Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο Moderna: ξεκινά η παράδοση σε χώρες της ΕΕ

Πόσες δόσεις του εμβολίου έχει εξασφαλίσει, μέσω συμφωνιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Moderna ανακοίνωσε ότι αρχίζει σήμερα η διανομή και παράδοση των πρώτων εμβολίων Covid-19 της εταιρείας στην Ευρώπη.

Η μεταφορά όλων των εμβολίων, τα οποία βασίζονται στη νέα τεχνολογία mRNA, θα πραγματοποιηθεί από τη διεθνή εταιρεία logistics Kuehne+Nagel και η όλη διαδικασία θα συντονιστεί από τον κεντρικό κόμβο της εταιρείας για την μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων στην Ευρώπη. Η παράδοση θα γίνει σε μια προσυμφωνημένη κεντρική τοποθεσία κάθε χώρας.

Ο Dan Staner, αντιπρόεδρος και επικεφαλής της Moderna στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή δήλωσε: «Πρόκειται για ένα συναρπαστικό ορόσημο και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το ρόλο που θα διαδραματίσει το εμβόλιο της Moderna στην αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ευρώπη. Η διανομή του εμβολίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγχειρήματα logistics που έχει κληθεί να συντονίσει η εταιρεία μας στα δέκα χρόνια λειτουργίας της.»

Η παραγωγή της φαρμακευτικής ουσίας του εμβολίου γίνεται, κατόπιν συμφωνίας, από την εταιρεία Lonza στην Ελβετία, ενώ η τελική παραγωγή του εμβολίου από τη Rovi στην Ισπανία. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 την παραγωγή του εμβολίου της Moderna θα αναλάβει και η εταιρεία Recipharm στη Γαλλία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρήγγειλε το Δεκέμβριο άλλες 80 εκατομμύρια δόσεις του εν λόγω εμβολίου, ανεβάζοντας τη συνολική παραγγελία της για το 2021 σε 160 εκατομμύρια δόσεις. Το εμβόλιο της Moderna εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για χορήγηση σε άτομα άνω των 18 ετών. Εκτός από την Ευρώπη, το εμβόλιο έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα σε ΗΠΑ, Καναδά, Βρετανία και Ισραήλ.