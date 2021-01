Πολιτική

Μητσοτάκης προς Τουρκία: ας μην παίζουμε τις κουμπάρες - να αρχίσει ο διάλογος

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει καμία πρόσκληση από την Τουρκία, την οποία αναμένει για να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές. Τη στήριξή του στην Ελλάδα εξέφρασε ο Αντόνιο Κόστα.

Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από τη Λισαβόνα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεών του με τον ομόλογό του, Αντόνιο Κόστα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει καμία πρόσκληση από την Τουρκία, την οποία αναμένει για να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές "για το ένα και μόνο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε, και που δεν είναι άλλο από τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο".

Τόνισε ότι η Ελλάδα θα προσέλθει στις διερευνητικές επαφές με την Τουρκία όταν οριστικοποιηθεί η ημερομηνία, ακολουθώντας και τις κατευθύνσεις που έδωσε το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο "που δεν είναι άλλες από το να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε το Μάρτιο του 2016, και να κάνουμε πρόοδο στο ζήτημα του καθορισμού των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο".

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η διαδικασία είναι απλή από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση, και πρόσθεσε ότι οι γενικοί γραμματείς των δυο ΥΠΕΞ συνεννοούνται, καθορίζουν την ημερομηνία και στη συνέχεια αυτή. "Δεν έχει γίνει αυτό. Κρατώ όμως ως θετικό ότι η Τουρκία εκφράζει τη βούληση να ξεκινήσει η διαδικασία" είπε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε με νόημα:

"Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να παίζουμε τις κουμπάρες, να βρούμε ημερομηνία και να ξεκινήσουμε τις επαφές. Θα είναι ένα θετικό πρώτο βήμα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι σε αυτή την πολιτική απαιτείται συνέπεια και συνέχεια, και νομίζω αυτό είναι που θα κριθεί από την έκθεση του κ. Μπορέλ που θα μας παρουσιαστεί το Μάρτιο".

Κόστα: Tα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι κοινή ευθύνη και των 27 κρατών μελών

Από πλευράς του ο Αντόνιο Κόστα τόνισε ότι "η αλληλεγγύη μας είναι δεδομένη στην Ελλάδα, δεν γίνεται να απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα. Πρέπει να βρουμε πάλι ένα επίπεδο σχέσεων με Τουρκία γιατί είναι σημαντικός γείτονας. Ας ελπίσουμε τον Μάρττιο να έχουμε νέα ατζέντα στις ευρωτουρκικές σχέσεις δίχως να θυσιάσουμε τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου".

"Σε ότι αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης. Η ακτοφυλακή από το 2014 επιχειρεί στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στα ελληνικά σύνορα και είχαμε διάφορες επιχειρήσεις, είτε στο πλαίσιο της frontex είτε άλλες. Η Πορτογαλία κάνει μεγάλη προσπάθεια σε αυτό τον τομέα. Παράλληλα έχουμε μια ενεργή διμερή συνεργασία στη μετεγκατάσταση ατόμων που έχουν φτάσει στην Ελλάδα και για εμάς είναι βασική αρχή ότι τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι κοινή ευθύνη και των 27 κρατών μελών και δεν μπορεί αυτή η ευθύνη δυσανάλογα να πέφτει στις πλάτες των χωρών που για γεωγραφικούς λόγους βρίσκονται πιο κοντά στα σημεία των μεταναστευτικών πιέσεων" τόνισε ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αμέσως μετά τη συνάντηση των δυο πρωθυπουργών στη Λισαβόνα.

"Είναι τιμή για εμάς που έχουμε υποδεχθεί εκατοντάδες πρόσωπα που έχουν μετεγκατασταθεί και η ακτοφυλακή μας έχει διασώσει 7.000 ανθρώπους στη θάλασσα που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη. Αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να είναι συλλογική γιατί οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να έρθουν σε όλη την Ευρώπη και όχι συγκεκριμένα στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ισπανία και γενικά στις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μετανάστευσης. Για εμάς είναι υποχρέωση να δείξουμε αλληλεγγύη σε αυτό τον τομέα" πρόσθεσε ο κ. Κόστα.

"Επίσης εντοπίσαμε την ανάγκη να ενισχύσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις. Πρόσφατα υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων επενδυτικών αρχών μας ώστε να μπορεί να υπάρξει πιο στενή συνεργασία" είπε ο Πορτογάλος πρωθυπουργός και τόνισε "συζητήσαμε επίσης τις τρεις προτεραιότητες της προεδρίας μας, δηλαδή την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ, την ενίσχυση του κοινωνικού πυλώνα, την διασφάλιση της αυτονομίας της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο".

"Το ζήτημα του εμβολιασμού είναι ένα ζήτημα κλειδί για να μπορέσει να ανακάμψει η Ευρώπη" τόνισε ο Αντόνιο Κόστα και σημείωσε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν τις προσπάθειες στο ζήτημα του συμφώνου μετανάστευσης που έχει παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτό το ζήτημα μεταξύ των 27 υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις. "Είναι υποχρέωση της προεδρίας μας να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα επιχειρήματα όλων και να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε να έχουμε μια κοινή θέση και να φτάσουμε σε ένα καλό σύμφωνο μετανάστευσης" είπε.