“Λευκό Βέλος”: Φτάνει στην Ελλάδα το πρώτο τρένο νέας γενιάς (εικόνες)

Στις 18 Ιανουαρίου φτάνει στη Θεσσαλονίκη, από την Ιταλία, το πρώτο από τα πέντε τρένα πρώτης γενιάς με την επωνυμίας «Λευκό Βέλος» που φέρνει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Ελλάδα.

Το πρώτο δρομολόγιό του με επιβάτες θα πραγματοποιηθεί στην γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη στις 25 Μαρτίου με αφορμή τον εορτασμό των 200 ετών από την επανάσταση του 1821. Το συγκεκριμένο τρένο είναι το ETR 470 n. 07 της Τrenitalia που ανακατασκευάστηκε πλήρως βάφτηκε στα χρώματα της ελληνικής εταιρείας και θα αποτελέσει την αμαξοστοιχία ETR 470 n. 01 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.



Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας καθηγητής Φίλιππος Τσαλίδης, τα νέα τρένα που αναπτύσσουν ταχύτητες 200 χιλιομέτρων την ώρα θα παραδοθούν σταδιακά αφού πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Ήδη στην Ιταλία έχουν μεταβεί μηχανοδηγοί της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για να λάβουν σχετική κατάρτιση και να φέρουν το πρώτο τρένο στην Ελλάδα.

Τα νέα τρένα θα έχουν εννέα βαγόνια ένα εκ των οποίων θα είναι εστιατόριο και μπαρ. Θα έχουν τρία βαγόνια πρώτης θέσης και τέσσερα οικονομικής.

Κάθε τρένο θα μπορεί να μεταφέρει πάνω από 600 επιβάτες και θα περιλαμβάνει υψηλά στάνταρ και όλες εκείνες τις ανέσεις - καλύτερες του αεροπλάνου- για ένα ξεκούραστο και γρήγορο ταξίδι.

Δεδομένων των συνθηκών του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου που συνεχώς βελτιώνεται, τα νέα τρένα θα μπορούν αναπτύσσουν ταχύτητες της τάξεως των 160 χιλιομέτρων και διαδρομή Αθήνα -Θεσσαλονίκη να καλύπτεται στις τρεις ώρες και ένα τέταρτο από τις τέσσερις που είναι σήμερα. Το κόστος της όλης επένδυσης για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ φτάνει τα 52 εκατομμύρια ευρώ.