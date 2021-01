Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Πόσες νέες μολύνσεις επιβεβαιώθηκαν σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τις προηγούμενες 24 ώρες. Αναλυτικά στοιχεία.

Ακόμη δεκάδες θάνατοι καταγράφηκαν στην Ελλάδα την Δευτέρα, όπως ανακοινωσε ο ΕΟΔΥ. Παράλληλα, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος ο αριθμός των ασθενών που είναι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Την Δευτέρα, ο ΕΟΔΥ ανακοινωσε ακόμη 444 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας.

Απο αυτά, τα 180 καταγράφηκαν στην Αττική και ακόμη 56 στην Θεσσαλονίκη. Έπονται, με τα περισσότερα κρούσματα, η Αχαΐα με 24 κρούσματα, η Λακωνία και η Λάρισα που έχουν απο 15 νέες μολύνσεις έκαστη και τα Τρίκαλα με 13 νέα κρούσματα.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: