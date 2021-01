Οικονομία

ΕΣΕΕ: προ των πυλών το “click in shop”

Ποιες επιχειρήσεις θα μπορούν να λειτουργήσουν με τη νέα μέθοδο του click in shop. Οι δεσμεύσεις Γεωργιάδη και η στήριξη Παπαθανάση στους εμπόρους.

«Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεσμεύεται να κάνει σε άμεσο χρόνο ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και επιτρέπεται λόγω της πανδημίας ώστε να λειτουργήσει, έστω κι εν μέρει, η αγορά, αντιλαμβανόμενο πλήρως τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την παρατεταμένη καραντίνα στο σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη μέριμνα για μας αποτελούν οι επιχειρήσεις ένδυσης και υπόδησης που συνδέουν ιδιαίτερα τη λειτουργία τους με την περίοδο των εκπτώσεων».

Τις δηλώσεις αυτές έκανε απόψε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Γιώργο Καρανίκα που πραγματοποιήθηκε παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκου Παπαθανάση και του γενικού γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτη Σταμπουλίδη.

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως, ως Πολιτεία συνολικά αλλά και ως υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά. Συζητήσαμε και εξετάσαμε λύσεις καθότι η παρατεταμένη κρίση έχει δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα. Είμαστε και θα παραμείνουμε στο πλευρό όλων των επιχειρήσεων και προχωράμε δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους που τώρα λόγω των εκπτώσεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η κυβέρνηση με τη σωστή δημοσιονομική πολιτική έχει δυνάμεις και θα συνεχίσει να στηρίζει τις επιχειρήσεις έως ότου φτάσουμε στο τέλος αυτής της πανδημίας», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Παπαθανάσης

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας, υπογράμμισε: «Η αποδοχή από το υπουργείο Ανάπτυξης της πρότασης του εμπορικού κόσμου να λειτουργήσουν έστω με τη μέθοδο του click in shop τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και κοσμήματος είναι στη σωστή κατεύθυνση, εφόσον υλοποιηθεί χωρίς χρονοτριβή. Κάθε μέρα που περνά, χάνεται πλέον για τις εμπορικές επιχειρήσεις και ο τζίρος των εκπτώσεων που για πολλές εξ αυτών είναι συνυφασμένος με την ίδια τους την επιβίωση. Οι διαβεβαιώσεις που λάβαμε από την ηγεσία του υπουργείου δείχνουν ότι υπάρχει η βούληση για άμεσες αποφάσεις που θα σηματοδοτήσουν την επιστροφή συνολικά του λιανεμπορίου σε μια μορφή κανονικότητας. Οι μικρομεσαίοι έμποροι έχουν αποδείξει ότι τηρούν με απόλυτη προσήλωση τους κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν».