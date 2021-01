Οικονομία

534 ευρώ: Πότε πληρώνονται οι αναστολές Δεκεμβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε πληρώνονται οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον Δεκέμβριο του 2020.

Την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021, θα πιστωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον Δεκέμβριο του 2020.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το συνολικό ποσό, που θα καταβληθεί, ανέρχεται στα 325,7 εκατ. ευρώ και αφορά 645.054 δικαιούχους σε 168.199 επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την από 07/01/2021 ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από εργοδότες και εργαζόμενους (και μόνο για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση), καθώς και ορθών επαναλήψεων για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020.

Για τον Οκτώβριο, η σχετική προθεσμία εκπνέει σήμερα, για τον Νοέμβριο η προθεσμία αφορά στην περίοδο 12/1/2021-14/1/2021. Για τον Δεκέμβριο του 2020, οι ανωτέρω δηλώσεις αναστολής συμβάσεων μπορούν να υποβληθούν από 15/1/2021 έως 18/1/2021.

Όπως σημειώνεται, η αναλογία για το "υπόλοιπο" του Δώρου Χριστουγέννων, θα καταβληθεί στους δικαιούχους μέχρι το τέλος του μήνα.