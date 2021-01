Πολιτισμός

“Ελλάδα 2021”: Συνάντηση Ιερώνυμου - Αγγελοπούλου

Ο Αρχιεπίσκος Ιερώνυμος ενημερώθηκε από την πρόεδρο της Επιτροπής για την πορεία οργάνωσης των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση.

Στη συμπόρευση της Εκκλησίας με το εθνικό πρόγραμμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» αναφέρθηκαν κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα το μεσημέρι στην Αρχιεπισκοπή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος και εκπρόσωπος της Εκκλησίας στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», και η κ. Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη, επικεφαλής της Επιτροπής.

Η κ. Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνάντηση και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της Εκκλησίας χαρακτηρίζοντάς το «εξαιρετικό», το οποίο αναδεικνύει όχι μόνο την ιστορία της πατρίδας και της Εκκλησίας, αλλά κοιτάζει και στο μέλλον.

Επισήμανε, ακόμη, ότι υπάρχει ένας παράλληλος βηματισμός στην προετοιμασία των δράσεων και των εκδηλώσεων, ενώ υπογράμμισε ότι «στόχος είναι ανοίξει μία πόρτα, ώστε πρακτικά να προετοιμαστούμε για τον τρίτο και τέταρτο αιώνα ζωής της σύγχρονης Ελλάδας».

Η κ. Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη εξήρε το σημαντικό έργο της Εκκλησίας πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, όπου «φωτισμένοι κληρικοί, απλοί μοναχοί, σημαντικοί τιμητές της Ορθόδοξης Εκκλησίας βοήθησαν τον λαό μας να έχει πίστη, κουράγιο, να μην ξεχάσει την γλώσσα του και να περάσει μέσα από το καμίνι της ιστορίας. Αυτό συνέβη πριν, αλλά και κατά την διάρκεια της επανάστασης, αφού υπήρξαν ιεράρχες που συμμετείχαν στην Φιλική Εταιρεία, που έδωσαν αγώνα, που κράτησαν όπλα, που έσωσαν κόσμο, που μάζεψαν πόρους οικονομικούς, για να βοηθήσουν την επανάσταση, και που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στην κοινωνία».

Παράλληλα, η κ. Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για τον προγραμματισμό, ο οποίος έχει πολλά κοινά στοιχεία με τις δράσεις και τις εκδηλώσεις της Εκκλησίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα τονίζοντας πως «η Εκκλησία, με εκπρόσωπο τον μητροπολίτη Δημητριάδος, κάνει μία τομή. Το βάρος του εορτασμού το ρίχνει στο πρώτο μέρος, πώς έγινε η επανάσταση, ποιοι βοήθησαν, πώς φτάσαμε στην απελευθέρωση» σημειώνοντας ότι «αυτά δεν τα αγνοεί η πλευρά με την οποία ασχολείται η κ. Αγγελοπούλου. Έρχεται και κάνει ένα άνοιγμα, τι συνέβη από τότε μέχρι σήμερα, τι προσφέραμε, πώς αγωνιστήκαμε και πώς αυτό μπορεί να γίνει παράδειγμα για αυτά που έρχονται και αυτά που περιμένουμε».

Κατόπιν, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος ανέφερε ότι «η Εκκλησία της Ελλάδος εδώ και δέκα χρόνια προετοιμάζει με τα διεθνή συνέδρια, τις εξελίξεις και τον προγραμματισμό για αυτήν την χρονιά. Η δική μας συμβολή έχει έναν χαρακτήρα τοπικό στις περιφέρειες, στους δήμους, με την έννοια των τοπικών κοινωνιών, όπου θα πάρουν μέρος και οι άνθρωποι. Θα έχουμε λατρευτικές και συνεδριακές εκδηλώσεις, που όμως μπορούν, όντως, να συμπορευθούν με το εθνικό πρόγραμμα και θα συμπεριληφθούν στο εθνικό ημερολόγιο. Θα συμμετάσχουμε, επίσης, στην μεγάλη προσπάθεια για το πώς θέλουμε την Ελλάδα. Και σε αυτό η Ορθοδοξία θα είναι παρούσα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε τον ρόλο της Εκκλησίας σε αυτή την μελλοντική πορεία της πατρίδας μας».

Η κ. Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη προσέφερε στον Αρχιεπίσκοπο και στο μητροπολίτη Δημητριάδος τον Προπομπό, το συλλεκτικό μετάλλιο, το οποίο απεικονίζει τον Ρήγα Φεραίο και τον Αδαμάντιο Κοραή.

Στην συνάντηση παρόντες ήταν ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, ο γενικός διευθυντής της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας, ο κ. Χάρης Κονιδάρης, διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Αρχιεπισκοπής, και ο κ. Αθανάσιος Καταρτζής, γενικός διευθυντής της Επιτροπής «Ελλάδα 2020-2021».