Εμβόλιο - Πιερρακάκης: η διαδικασία για τα ραντεβού

Πώς κλείνουμε το ραντεβού για εμβολιασμό σε φαρμακείο, ΚΕΠ και μέσω αϋλης συνταγογράφησης. Πώς θα δει ο πολίτης εάν έχει προτεραιότητα. Πώς μπορεί κάποιος να αλλάξει το ραντεβού του.

Σε ΚΕΠ, φαρμακεία, μέσω άυλης συνταγογράφησης και μέσω του emvolio.gov.gr θα μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως σημείωσε, κατά την τακτική ενημέρωση για τον κορονοϊό, οι πολίτες θα μπορούν να μεταβούν σε φαρμακεία και ΚΕΠ μόνο με τον ΑΜΚΑ και την ταυτότητα τους για να κλείσουν ραντεβού. Όπως εξήγησε ο υπουργός, ειδικά για τα ΚΕΠ υπάρχει μία πρόσθετη μέριμνα για τρίτο πρόσωπο, σε περίπτωση που εμβολιαζόμενος δεν μπορεί να μεταβεί στο σημείο.

To απόγευμα της Δευτέρας άνοιξε και η πλατφόρμα emvolio.gov.gr. Η λειτουργία της για τους πολίτες ηλικίας 85 ετών και άνω ξεκίνησε λίγο μετά τις 6.

Εμβολιασμός: Πώς θα δει ο πολίτης αν είναι στις ομάδες προτεραιότητας

Ο πολίτης θα μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε κάποιες από τις ομάδες προτεραιότητας με τους εξής τρόπους:

Εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμό του στην ιστοσελίδα https://emvolio.gov.gr και τη web/mobile εφαρμογή.

Αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στον 5-ψήφιοκωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034).

Προγραμματισμός Ραντεβού για εμβολιασμό

Εάν ο πολίτης είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση θα του έρχεται αυτόματα μήνυμα και το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να επιβεβαιώσει το ραντεβού:

Κατόπιν σύνδεσης με στοιχεία TAXIS στην ιστοσελίδα https://emvolio.gov.gr.

Επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο ραντεβού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης 13034.

Για τους πολίτες, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα, με επίσκεψη στα ΚΕΠ ή φαρμακεία.

Ο πολίτης θα λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό-αριθμό ραντεβού, καθώς και το QR Code, ανάλογα με τον τρόπο που προγραμμάτισε το ραντεβού. Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής των ραντεβού προγραμματίζεται ταυτόχρονα και ο επαναληπτικός εμβολιασμός.

Τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία του ραντεβού, ο πολίτης θα λαμβάνει email και SMS υπενθύμισης για την ημέρα και ώρα ραντεβού μαζί με link για το website που έχει κατάλληλες γενικές οδηγίες προετοιμασίας (π.χ. να μην έχει πυρετό, να έχει μαζί του τον κωδικό κλπ.), αλλά και ειδικές οδηγίες ανάλογα με το εμβόλιο που θα χρησιμοποιηθεί.

Αν θέλει κάποιος να αλλάξει το ραντεβού, θα μπορεί να το κάνει μία φορά μέχρι 72 ώρες πριν την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία. Εφόσον ο πολίτης επιλέξει «Αλλαγή» μπορεί να αλλάξει Κέντρο Εμβολιασμού, ημερομηνία ή ζώνη ώρας, από τα διαθέσιμα ραντεβού που εμφανίζονται στο σύστημα. Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το ραντεβού του μία (1) φορά μόνο. Σε περίπτωση μη προσέλευσης κατά το προγραμματισμένο ραντεβού, ο πολίτης δεν θα έχει τη δυνατότητα για επαναπρογραμματισμό του ραντεβού του για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες.