Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: εξασφαλίσαμε εμβόλια για πάνω από 15.000.000 πολίτες

Πόσα εμβόλια έχει παραλάβει έως τώρα η χώρα μας και πόσα αναμένονται μέχρι τον Μάρτιο. Σε ποιο ποσοστό βρίσκεται η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.

Στο 0.46% βρίσκεται σήμερα η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, καθώς έχουν εμβολιαστεί συνολικά 49.661 πολίτες, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως σημείωσε, κατά την τακτική ενημέρωση για τον κορονοϊό, η χώρα μας έχει προχωρήσει σε όλες τις συμφωνίες με τις εταιρίες που παρέχουν τα εμβόλια. Έτσι έχει εξασφαλίσει 26.090.000 δόσεις που αντιστοιχούν σε εμβολιασμό 15.450.000 πολιτών συμπληρώνοντας ότι «ο μεγαλύτερος αριθμός σε σχέση με τον πληθυσμό είναι κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επάρκειας των εμβολίων», κίνδυνος που υφίσταται ακόμα και τώρα, από τη στιγμή που δεν έχουν, προς το παρόν, εγκριθεί όλα τα εμβόλια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

«Η Ελλάδα μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα παραλάβει από την Pfizer 427.050 δόσεις. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 362.700 δόσεις και τον Μάρτιο θα παραλάβει άλλες 558.675 δόσεις. Σύνολο από την εταιρεία Pfizer θα μας παραδοθούν 1.348.425 έως το τέλος Μαρτίου» δήλωσε ο κ. Θεμιστοκλέους, σημειώνοντας ότι ο αριθμός είναι «ελαφρά αυξημένος σε σχέση με προηγούμενες ανακοινώσεις».

«Σε αυτές τις δόσεις υπάρχει περίπτωση να προστεθούν ακόμα 1.180.930 δόσεις από την επιπλέον συμφωνία της Pfizer με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», όπως ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους ενώ αναμένονται οι εγκρίσεις και άλλων εμβολίων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων που θα αυξήσουν αντίστοιχα τις δόσεις που θα παραλάβει η χώρα μας έως το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παράλληλα τόνισε ότι από τη Moderna εντός του Γενάρη θα έχουν παραληφθεί 20.000 δόσεις του εμβολίου της, τον Φεβρουάριο αναμένονται 115.000 δόσεις και τον Μάρτιο 105.000 δόσεις. Εξάλλου, όπως είπε, αναμένονται και τα εμβόλια της AstraZeneca και της Johnson & Johnson.

Σε ότι αφορά τα επιχειρησιακά, ο κ. Θεμιστοκλέους ενημέρωσε πως έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί σε 106 νοσοκομεία της χώρας ενώ προχωρά κανονικά ο εμβολιασμός στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων και ανακοίνωσε πως ξεκινά ο εμβολιασμός των επαγγελματιών υγείας στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους κατοίκους της νησιωτικής χώρας τονίζοντας πως στόχος είναι μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου να έχει φτάσει το εμβόλιο σε όλα τα μέρη της χώρας.