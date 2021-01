Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Συγγρού

Πληροφορίες για θύματα. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το αιματηρό περιστατικό.

(φωτό αρχείου)

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε λίγο πριν τις 18.00 το απόγευμα στην Αθήνα.

Η αστυνομία δέχθηκε "βροχή" από τηλεφωνήματα πολιτών για πυροβολισμούς στην πλατεία του Αγίου Σώστη, στη Λεωφόρο Συγγρού.

Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι επί της οδού Δημοκρέοντος, στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου Σώστη, υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός αλλά και τρεις τραυματίες.

Η αστυνομία αναζητά ένα αυτοκίνητο χρώματος γκρι καθώς και κάλυκες από τους πυροβολισμούς, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ομάδων κακοποιών.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.