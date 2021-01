Υγεία - Περιβάλλον

Χατζηχριστοδούλου στον ΑΝΤ1: επιτάχυνση στον εμβολιασμό των ηλικιωμένων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εκτιμήσεις του Καθ. Επιδημιολογίας στο Παν. Θεσσαλίας για την πορεία των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες και η έκκληση σε Πολιτεία και πολίτες.