Οικονομία

Lockdown: Νέα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα δέσμη θετικών μέτρων ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ. Παράταση για την προθεσμία του επιδόματος θέρμανσης. Τι ισχύει για ενοίκια και επιταγές.

Νέες κινήσεις με μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η «επιστρεπτέα προκαταβολή 5», η μείωση των ενοικίων, το «πάγωμα» των επιταγών και η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα:

1ον. «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5»: Στον 5ο κύκλο της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 196.700 αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. Το ποσό αυτό δεν συμψηφίζεται με την ενίσχυση που ενδεχομένως έλαβαν οι δικαιούχοι από προηγούμενο κύκλο της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής». Ωστόσο, οι ενισχύσεις από προηγούμενο κύκλο του χρηματοδοτικού σχήματος ενσωματώνονται στον αλγόριθμο, βάσει του οποίου θα υπολογιστεί το ύψος της ενίσχυσης από την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5». Όπως έχει ανακοινωθεί, το 50% της ενίσχυσης είναι μη επιστρεπτέο. Προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως και τις 30/6/2021. Ο εν εξελίξει κύκλος καλύπτει και νέες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν έως και τον Σεπτέμβριο 2020.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) της ΑΑΔΕ λήγει την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021, ώστε οι πληρωμές προς τους δικαιούχους να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.

2ον. Μείωση ενοικίων: Υπογράφεται σήμερα η Υπουργική Απόφαση για την καταβολή από το κράτος του 50% της απώλειας από τη μείωση του μισθώματος του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η πίστωση των αντίστοιχων ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων για τον Νοέμβριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί από την προσεχή Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021. Για τον Δεκέμβριο, η καταβολή αναμένεται να γίνει από τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

3ον. Αναστολή πληρωμών αξιογράφων: Με νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή, θα χορηγηθούν οι ακόλουθες διευκολύνσεις σχετικά με την πληρωμή αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή):

Για όσα αξιόγραφα εμφανιστούν από τις 2/1/2021 και έως τη δημοσίευση της διάταξης, θα προβλεφθεί ότι δεν καταχωρίζονται στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Παράλληλα, από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση, για τα αξιόγραφα που θα έχουν ημερομηνία εμφάνισης, λήξης ή πληρωμής από τη δημοσίευση της διάταξης έως τις 28/2/2021, οι προθεσμίες αυτές θα ανασταλούν κατά 75 ημέρες.

Στη συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσονται:

(α) επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν,

(β) επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν και εμφανίζουν κύκλο εργασιών μειωμένο κατά τουλάχιστον 40% για την περίοδο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καθώς και

(γ) νέες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την 1/1/2020, με μοναδική προϋπόθεση να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Για όσα αξιόγραφα είχαν ημερομηνία εμφάνισης από 18/11/2020 έως 31/12/2020 και καλύπτονταν από το μέτρο της αναστολής των προθεσμιών λήξης ή πληρωμής τους κατά 75 ημέρες, θα προβλεφθεί η παράταση της αναστολής των εν λόγω προθεσμιών κατά επιπλέον 45 ημέρες.

Για τους κομιστές των αξιογράφων:

(α) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε θα δικαιούνται παράταση έως 31/5/2021 της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών από ΦΠΑ οι οποίες έληξαν ή λήγουν την περίοδο 1/1/2021 έως 31/1/2021, καθώς και παράταση της προθεσμίας καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31/1/2021 και την 28/2/2021,

(β) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε, για τα αξιόγραφα που οι ίδιοι οφείλουν λαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρησης στον «Τειρεσία», εφόσον τα εξοφλήσουν εντός 75 ημερών.

4ον. Επίδομα θέρμανσης: Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επίδομα θέρμανσης, η οποία έληγε σήμερα, έως την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021.

Συνολικά έως στιγμής έχουν γίνει αποδεκτές περισσότερες από 642.800 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 80 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 650 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις οικισμών που οι κάτοικοί τους έχουν πρόβλημα με τον Ταχυδρομικό Κώδικα στον σχετικό πίνακα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ στο τηλ. 2131621000, ώστε να γίνεται άμεσα η σχετική διόρθωση, ή να στέλνουν e-mail στη διεύθυνση mythermansi@aade.gr.