Τεχνολογία - Επιστήμη

Λαγουβάρδος στον ΑΝΤ1: Πενθήμερη “ψυχρή εισβολή” στην Ελλάδα (βίντεο)

Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τονίζει ότι ο αλλόκοτος καιρούς έχει "τρελάνει" και τους επιστήνονες. Τονίζει ότι διανύουμε τον πιο ζεστό Ιανουάριο των τελευταίων 160 ετών!