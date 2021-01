Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης: όλα ίδια στους “Ζωσιμάδες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μοιράστηκαν τις εντυπώσεις και όχι μόνο οι δύο ομάδες, σε ένα παιχνίδι όπου κυριάρχησαν οι “λασπομαχίες”.

Σε έναν βαρύ αγωνιστικό χώρο λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης, ΠΑΣ Γιάννινα και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα στους «Ζωσιμάδες», σε αναμέτρηση για τη 16η αγωνιστική της Super League. Αρκετές ευκαιρίες για τις δυο ομάδες και ακυρωθέν γκολ – με τη χρήση του VAR – για τους Θεσσαλονικείς.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι κερδίζοντας τρία κόρνερ στο πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο, πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Η πρώτη ευκαιρία χάθηκε στο 13’, με τον Κριστιάν Γκάνεα να δοκιμάζει από μακρινή απόσταση και να αστοχεί. Πέντε λεπτά αργότερα, έπειτα από φάση διαρκείας, στο σουτ του Αλέξανδρου Καρτάλη η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Ζάκαρι Μπουσέ, στην πρώτη καλή στιγμή για τους παίκτες του Αργύρη Γιαννίκη. Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» συνέχισε να απειλεί, με το σουτ του αμαρκάριστου Στέφανου Σιόντη μέσα από την περιοχή να περνάει πάνω από την εστία του Άρη στο 27’. Έξι λεπτά μετά, οι «κίτρινοι» έφτασαν στην επίτευξη ενός τέρματος, το οποίο ωστόσο ακυρώθηκε: ο Σαντέ Σίλβα έκανε το γύρισμα, ο Λευτέρης Χουτεσιώτης έδιωξε αλλά συγκρούστηκε με τον Δημήτρη Μάνο, με τον Ντάνιελ Μαντσίνι να σκοράρει στη συνέχεια σε κενή εστία. Ο Πέτρος Τσαγκαράκης, βλέποντας τη φάση στο video, ακύρωσε το γκολ σημειώνοντας επιθετικό φάουλ. Στο 40’ ο Καρτάλης για δεύτερη φορά απείλησε με δυνατό αριστερό σουτ ωστόσο εκ νέου δε βρήκε δίχτυα, στην τελευταία καλή φάση του πρώτου μέρους.

Με τον αγωνιστικό χώρο να γίνεται όλο και πιο βαρύς όσο περνούσε η ώρα, οι ευκαιρίες μπροστά στις δυο εστίες μειώθηκαν. Λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ο Άκης Μάντζιος γύρισε το σύστημα σε 4-4-2, περνώντας στο ματς τον Κρίστιαν Λόπεθ. Ένα σουτ του Μαντσίνι και μια κεφαλιά του Γιοάν Μπεναλουάν δεν ανησύχησαν τον Χουτεσιώτη ενώ ένα φάουλ του Μπρούνο Γκάμα βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα του ΠΑΣ. Ο οποίος έκανε πιο δύσκολη επέμβαση στο γυριστό σουτ του Μάνου στο 69’. Κι ο Μπουσέ, πάντως, όταν χρειάστηκε έκανε τη δουλειά του. Αρχικά στη φάση του 76ου λεπτού, όταν πρόλαβε τον επελαύνοντα Σάντι Κριζμάν μετά την κάθετη πάσα του Καρτάλη. Και, ακόμα περισσότερο, δυο λεπτά μετά, όταν με το ένα χέρι σταμάτησε το σουτ του Γιώργου Παμλίδη μετά την πάσα του Μπαπτίστ Λεό που μόλις είχε περάσει στο ματς. Κι αφού η προβολή του Μαντσίνι στο 85’, μετά τη σέντρα του Ντάνιελ Σούντγκρεν, βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτύων, τα πάντα τελείωσαν.

Το 0-0 – δεύτερη ισοπαλία ανάμεσα στις δυο ομάδες μετά το 2-2 του πρώτου γύρου, στο ντεμπούτο του Μάντζιου στον πάγκο των «κίτρινων» – κράτησε τον ΠΑΣ στο β’ μισό του βαθμολογικού πίνακα και, παράλληλα, διατήρησε τον Άρη στη δεύτερη θέση, αλλά στο -8 πλέον από τον Ολυμπιακό.

Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κίτρινες: Πίρσμαν, Παμλίδης, Κριζμάν – Γκάνεα, Γκάμα.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Παντελάκης, Πίρσμαν, Εραμούσπε, Σάλιακας, Σιόντης, Ντομίνγκεζ (89’ Λιάσος), Καρτάλης, Μπρένερ (74’ Λεό), Παμλίδης (90’+3’ Πανουργιάς), Κριζμάν (90’ Ελευθεριάδης).

ΆΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Μπουσέ, Σάκιτς, Ρόουζ, Μπεναλουάν, Γκάνεα (57’ Σούντγκρεν), Τζέγκο, Σάσα, Μαντσίνι, Σίλβα (56’ Λόπεθ), Γκάμα (78’ Ματέο), Μάνος.