Κοινωνία

Φονική ενέδρα στον Νέο Κόσμο

Οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τα κίνητρα των δραστών. Τι βρέθηκε στο σημείο.

Ενέδρα θανάτου έστησαν άγνωστοι, λίγο πριν τις 19.00 το απόγευμα, σε έναν άνδρα στον Νέο Κόσμο, επί της οδού Δημοκρέοντος, στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου Σώστη.

Οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές και τραυμάτισαν τρεις άνδρες, ένας εκ των οποίων κατέληξε σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές. Παράλληλα τραυματίστηκε και μία γυναίκα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι νεκρός έπεσε ο πατέρας της οικογένειας, ενώ τραυματίες είναι και δύο γιοι του θύματος, ο ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και αρχικά θεωρήθηκε νεκρός. Όσον αφορά στη γυναίκα, πρόκειται για υπάλληλο του καφέ μέσα στο οποίο είχαν καταφύγει κάποιοι εκ των εμπλεκομένων.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ομάδων κακοποιών. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς ένα αυτοκίνητο χρώματος γκρι έφυγε από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα. Στο σημείο βρέθηκαν 7 κάλυκες και 2 βολίδες ενώ στο σημείο βρίσκονται και άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.