Κοινωνία

Νταλίκα δίπλωσε και έκοψε τον δρόμο στα δύο

Σε ποιο σημείο συνέβη το ατύχημα. Επί ποδός η αστυνομία.

Ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Μετσόβου, είχαν σαν αποτέλεσμα να διπλώσει νταλίκα λίγο πριν την έξοδο προς Ανήλιο αργά το απόγευμα.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έκλεισε από το ύψος των διοδίων του Δροσοχωρίου όπου η τροχαία έχει σταματήσει άλλες νταλίκες και φορτηγά ενώ γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας για ΙΧ από την παλιά εθνική οδό.

Η νταλίκα δεν είχε φορτίο και αυτή την ώρα καταβάλεται προσπάθεια να ανοίξει η μία λωρίδα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.