Κοινωνία

Αύξηση θητείας στον Στρατό Ξηράς (βίντεο)

Οι αναφορές του Κυβ. Εκπροσώπου για ανάλογη θητεία σε όλα τα Σώματα. Τι είπε για το ενδεχόμενο να είναι υποχρεωτική η στράτευση στα 18 έτη.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Αύξηση της στρατιωτικής θητείας στους 12 μήνες, που ουσιαστικά θα επιφέρει εξισορρόπηση της θητείας, καθώς σε Ναυτικό και Αεροπορία ήδη η θητεία είναι δωδεκάμηνη και δεν αλλάζει, δρομολογεί η Κυβέρνηση.

Η πολιτική ηγεσία έκανε αποδεκτές τις σχετικές εισηγήσεις του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ για την ενίσχυση του Στρατού Ξηράς. Ανάλογες εισηγήσεις είχαν κατά τις πληροφορίες υποβάλει και τα επιτελεία του Ναυτικού και της Αεροπορίας, που θα ήθελαν αύξηση και του αριθμού των εισερχομένων, αλλά και της θητείας τους, στην παρούσα φάση όμως, οι εισηγήσεις αυτές δεν έγιναν αποδεκτές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε πλήρως τις πληροφορίες του αμυντικού συντάκτη του ΑΝΤ1, Χρήστου Μαζανίτη, που από τον Σεπτέμβριο είχε αποκαλύψει όλες τις λεπτομέρειες για τις αλλαγές στην θητεία, όπως και σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ». Επεσήμανε ακόμη ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει την υποχρεωτική θητεία σε ηλικία 18 ετών.

Έτσι, η θητεία στον Στρατό Ξηράς, θα αυξηθεί από τους 9 στους 12 μήνες, ενώ σε Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό θα μείνει αμετάβλητη. Αυτό, θα προσδώσει στην εκπαίδευση χαρακτηριστικά που λείπουν, καθώς οι οπλίτες θα υπηρετούν και τις τέσσερις 4 εποχές του χρόνου.

Τι προβλέπεται για παραμεθόριο και 9μηνίτες

Όσοι υπηρετούν 12μηνη θητεία στον Στρατό, θα πηγαίνουν κάποιο διάστημα υποχρεωτικά σε παραμεθόριο (δηλαδή στον Έβρο ή σε νησιά) και το υπόλοιπο θα το κάνουν στην ενδοχώρα, με πιθανότερο το χρονικό διάστημα υποχρεωτικής παραμονής στην παραμεθόριο τους 3 με 5 μήνες. Όποιος επιθυμεί να κάνει 9μηνη θητεία, θα πρέπει να υπηρετήσει και τους 9 μήνες σε παραμεθόριο περιοχή.

Ως πιθανότερος χρόνος εφαρμογής των αλλαγών φαίνεται να είναι ο Μάιος. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν όσους υπηρετούν.

Αλλαγές έρχονται και στις στρατιωτικές σχολές, όπου θα αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων.