Κοινωνία

Ψευτογιατρός: Συγκλονιστική μαρτυρία στον ΑΝΤ1 από χήρα θύματός του (βίντεο)

Τι λέει η γυναίκα για τις επαφές με τον 47χρονο. Τι απαντά ο Κώστας Μαρκόπουλος για την εμπλοκή του ονόματος του στην υπόθεση.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ήταν μόλις 43ετών, γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο του τουρισμού, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο. Η γυναίκα του θυμάται τους γιατρούς σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία όπου απευθύνθηκαν, να τους μιλούν για ιάσιμη περίπτωση. Ώσπου εμφανίστηκε στο δρόμο τους ο επονομαζόμενος ψευτογιατρός.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 η χήρα του άτυχου θύματος του ψευτογιατρού, ο 47χρονος «Είναι ένα τέρας! Ένα τέρας θεωρώ ότι είναι! Θα ζούσε… έκανε μετάσταση σε όλο του το σώμα και…κατέληξε! Του μίλησε για μεγάλα νοσοκομεία, στην Ελβετία ειδικά και την Αμερική που εργαζόταν. Για κάποια φάρμακα που ήταν υπό έγκριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φαρμάκων».

Ο Στέλιος Σούρλας, συνήγορος οικογενειών πολλών εκ των θυμάτων του 47χρονου, δηλώνει ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση, «απέσπασε από τον ασθενή 113.000 ευρώ, για μια περίπτωση που ήταν ιάσιμη, σύμφωνα με πραγματογνώμονα».

Σύμφωνα με την χήρα του άτυχου άνδρα, «Ο κυριότερος λόγος που τον έπεισε είναι οι παρέες του και οι χώροι που τον συναντούσε. Τον είχε συναντήσει σε κρατικά νοσοκομεία, σε ιδιωτικές κλινικές, δίπλα σε πολιτικά άτομα ή άλλους άνδρες που είχαν σημαντική θέση».

Μέχρι στιγμής 15 ιατροί, νοσηλευτές, μοναχοί και ένας πρώην υπουργός έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις στις δικαστικές Αρχές για «εμπλοκή» τους στις υποθέσεις του ψευτογιατρού.

Μαρκόπουλος: «δεν τον γνωρίζω»

Ο πρώην υπουργός Κώστας Μαρκόπουλος, γνωστός θωρακοχειρουργός, καταγγέλλεται από θύμα του ψευτογιατρού ότι έχει εμπλοκή στην υπόθεση. Ο ίδιος απαντά «δεν τον γνωρίζω, ούτε ποτέ συνεργάστηκα μαζί του σε χειρουργείο. Με κάλεσε ο ανακριτής και του ζήτησα την οριστική απεμπλοκή μου από αυτή την υπόθεση»,

Νευροχειρουργός ιδιωτικής κλινικής υποστηρίζει για την συγκεκριμένη περίπτωση ότι «σε κανένα χειρουργείο δεν ήταν ο … (σημ: αναφέρει το όνομα του 47χρονου) μέσα. Στο χώρο έξω ήταν, στο γραφείο περιφερόταν. Τον κ. Μαρκόπουλο εγώ τον κάλεσα για να κάνει την θωρακοτομή, ώστε να χειρουργήσω εγώ μετά. Δεν είχε δει ποτέ τον … (σημ: αναφέρει το όνομα του 47χρονου)!»

Ο ψευτογιατρός, τον οποίο βαραίνουν 12 ανθρωποκτονίες και 14 απόπειρες ανθρωποκτονίας, την Τρίτη ειχε κληθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για συμπληρωματική κατάθεση. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί