Ξεκινούν οι διερευνητικές επαφές με την Τουρκία

Ποια ημερομηνία πρότεινε η Τουρκία για τη διεξαγωγή του 61ου γύρου των Διερευνητικών Επαφών. Πού αναμένεται να λάβει χώρα.

Ορίστηκε η ημερομηνία για την έναρξη των διερευνητικών επαφών της Ελλάδας με την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, αργά το απόγευμα η τουρκική πλευρά επικοινώνησε με την ελληνική πλευρά και πρότεινε όπως η διεξαγωγή του 61ου γύρου των διερευνητικών επαφών λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η ελληνική πλευρά αποδέχθηκε την πρόσκληση και έτσι στο τέλος του μήνα θα ξεκινήσουν οι επαφές με τη γείτονα.

Αργότερα, επίσημως απο την ελληνική πλευρά, σε μια λιτή ανακοινωση, αναφερόταν "Ο 61ος πρώτος γύρος των Διερευνητικών Επαφών θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη, στις 25 Ιανουαρίου 2021".

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός, έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα, ότι η Ελλάδα θα προσέλθει στις διερευνητικές επαφές με την Τουρκία όταν οριστικοποιηθεί η ημερομηνία, ακολουθώντας και τις κατευθύνσεις που έδωσε το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο "που δεν είναι άλλες από το να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε το Μάρτιο του 2016, και να κάνουμε πρόοδο στο ζήτημα του καθορισμού των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο".

"Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να παίζουμε τις κουμπάρες, να βρούμε ημερομηνία και να ξεκινήσουμε τις επαφές. Θα είναι ένα θετικό πρώτο βήμα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι σε αυτή την πολιτική απαιτείται συνέπεια και συνέχεια, και νομίζω αυτό είναι που θα κριθεί από την έκθεση του κ. Μπορέλ που θα μας παρουσιαστεί το Μάρτιο".

Είχε προηγηθεί η πρόσκληση του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στην Αθήνα για διερευνητικές επαφές μέσα στον Ιανουάριο. «Καλούμε την Ελλάδα για τις πρώτες διερευνητικές επαφές τον Ιανουάριο. Είμαστε έτοιμοι ως χώρα, που έχει αυτοπεποίθηση σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών. Συμπλήρωσε πως «σε τηλεφωνική επικοινωνία την περίοδο της καραντίνας, είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι για τις διερευνητικές επαφές. Η Ελλάδα είπε ότι θα μπορούσε να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις μετά τις 11 Ιανουαρίου» τόνισε στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών του ψευδοκράτους, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.