Κοινωνία

Θείος Ιωάννη στον ΑΝΤ1: ελπίζουμε στον Θεό, μετά το ατύχημα στην βουτιά για τον Σταυρό (βίντεο)

Τι λένε οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας του 25χρονου, που τραυματίστηκε βαρύτατα στον αυχένα, ανήμερα των Θεοφανίων.