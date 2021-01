Πολιτική

Rafale: στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα γαλλικά μαχητικά

Στη Βουλή κατατέθηκε η Σύμβαση για την παραλαβή των 18 μαχητικών αεροσκαφών Rafale προκειμένου να ψηφιστεί με εξπρές διαδικασίες.

Στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων εισάγεται την Τρίτη, με την κοινοβουλευτική διαδικασία του «επείγοντος», το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την απόκτηση των 18 γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale.

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Έγκριση σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας» κατατέθηκε στην Βουλή και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι σχετικές συμβάσεις απόκτησης των 6 καινούργιων και των 12 μεταχειρισμένων μαχητικών Rafale από τη γαλλική Πολεμική Αεροπορία. Την προμήθεια των νέων όπλων που θα φέρουν καθώς και την υποστήριξή τους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Βουλής, η συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Τρίτης, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνεδρίασης της ίδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα επεξεργαστεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την απόκτηση των Rafale θα εισαχθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση την ερχόμενη Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.