Αθλητικά

Άντεξε η ΑΕΚ στη Λαμία

Η Ένωση έπαιξε στο μεγαλύτερο διάστημα του β΄ ημιχρόνου με 10 παίκτες.

Με γκολ του Καρίμ Ανσαριφάρντ από το 9ο λεπτό, η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της Λαμίας εκτός έδρας, σε ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 16η αγωνιστική της Super League. Η Ένωση έπαιξε στο μεγαλύτερο διάστημα του β΄ ημιχρόνου με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Ινσούα στο 53΄.

Το ματς χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέχρι την αποβολή του Ινσούα, όπου η ΑΕΚ κυριαρχούσε, πέτυχε ένα γκολ, είχε ένα δοκάρι και ένα χαμένο κλασικό τετ-α-τετ. Από το 55΄ και μετά υποχρεώθηκε να αμυνθεί για να κρατήσει το σκορ με έναν παίκτη λιγότερο στο γήπεδο.

Το σκορ άνοιξε νωρίς, στο 9o λεπτό, όταν ο Καρίμ Ανσαριφάρντ πέρασε τη μπάλα από την... τρύπα της βελόνας για να τη στείλει στη γωνία του Επασί. Στο 19΄ ο Μπακάκης προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ασίστ του Μάνταλου, αλλά ο Επασί τον νίκησε στο τετ-α-τετ και στο 21΄ ο Ανσαριφάρντ με κεφαλιά από πολύ δύσκολη θέση, «σημάδεψε» το δοκάρι. Όλα έδειχναν ότι η ΑΕΚ θα περνούσε εύκολα από τη Λαμία, μέχρι που ο Εμάνουελ Ινσούα πάτησε τον Προβυδάκη, ίσως με πρόθεση ίσως από απροσεξία. Όπως και να έχει, ο διαιτητής το είδε και έδειξε απευθείας κόκκινη στον Αργεντινό αμυντικό, ενώ η ΠΑΕ ΑΕΚ με ποστάρισμά της στα Social Media χαρακτήρισε την κόκκινη «εφεύρεση».

Οι φιλοξενούμενοι έπρεπε να αντέξουν περίπου 40 λεπτά με αριθμητικό μειονέκτημα. Η αλήθεια είναι ότι τα κατάφεραν σχετικά εύκολα, αφού η ουραγός Λαμία δεν απείλησε παρότι πλεονεκτούσε αριθμητικά. Έτσι ο «Δικέφαλος» με το Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του κράτησε για δεύτερο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος το «μηδέν» παθητικό, κάτι για τελευταία φορά συνέβη... προ κορωνοϊού, τον Φεβρουάριο του 2020. Βέβαια τα κατάφερε εναντίον δύο ομάδων (Παναιτωλικός, Λαμία) που βρίσκονται πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Ασφαλέστερο κριτήριο για την αγωνιστική βελτίωση -η μη- της ΑΕΚ, θα είναι το σπουδαίο εξ αναβολής ματς με τον Αρη, που θα γίνει την Πέμπτη (14/1) στη Θεσσαλονίκη.

Διαιτητής: Κουτσιαύτης

Κίτρινες: Ρόμανιτς, Βασιλακάκης, Τζανδάρης - Ολιβέιρα

Κόκκινη: Ινσούα (53΄)

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Επασί, Βλάχος, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Σκόνδρας, Μπεχαράνο (63΄ Τζανδάρης), Μπιάρνασον (74΄ Γκούγκα), Προβυδάκης (59΄ Ντέλετιτς), Βασιλακάκης (59΄ Αραμπούλι), Ρόμανιτς (63΄ Τιρόνε), Καραμάνος.

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Μπακάκης, Νεντελτσεάρου, Σβάρνας, Ινσούα, Σιμόες, Σάκχοβ (69΄ Κρίστιτσιτς), Μάνταλος (62΄ Γαλανόπουλος), Αλμπάνης (57΄ Λόπες), Τάνκοβιτς (69΄ Λιβάγια), Ανσαριφάρντ (62΄ Ολιβέιρα).