Life

Λιάγκας - Σκορδά μαζί στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1

Επιστοφή στον σταθμό για τον Γιώργο Λιάγκα. Μια επαγγελματική επανασύνδεση δύο τηλεοπτικών προσώπων πρώτης γραμμής, τα οποία αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό!

Με μεγάλη χαρά, ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει την επιστροφή του Γιώργου Λιάγκα στο δυναμικό του.

Το κανάλι και ο δημοσιογράφος-παρουσιαστής έχουν γράψει μαζί πολλά χιλιόμετρα στο παρελθόν. Συναντιούνται και πάλι, σε μια διευρυμένη συνεργασία που θα περιλαμβάνει project του σταθμού.

Ο Γιώργος Λιάγκας, σύντομα, θα λέει «καλημέρα» μαζί με τη Φαίη Σκορδά, στο «Πρωινό».

Μια επαγγελματική επανασύνδεση δύο τηλεοπτικών προσώπων πρώτης γραμμής, τα οποία αγαπήθηκαν πολύ από το τηλεοπτικό κοινό που τους ανέδειξε ως το πιο δημοφιλές δίδυμο της πρωινής ζώνης.

Η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας έχουν δοκιμαστεί μαζί στον τηλεοπτικό αέρα και έχουν αποδείξει, με επιτυχία, τον επαγγελματισμό και την καλή χημεία τους. Η νέα τους συνάντηση αποδεικνύει ότι το «μαζί» και για τους δύο έχει, ακόμα, πολύ δρόμο μπροστά και ότι οι αληθινοί δεσμοί των ανθρώπων δεν διαλύονται, αλλά εξελίσσονται.