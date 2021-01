Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα αποτελέσματα από τα drive through test

Πόσα τεστ διενεργήθηκαν συνολικά σε περιοχές ανά την επικράτεια. Πόσο βγήκαν θετικά στον Covid-19.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν στις 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021

Συνολικά, σε 17 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 2.690 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 13 κρούσματα (0,48%).

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Παπάγου-Χολαργού

Πραγματοποιήθηκαν 873 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,23%).

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Ασπρόπυργος

Πραγματοποιήθηκαν 165 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,42%).

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καλαμαριά

Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Αμύνταιο

Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λακωνίας: Αμυκλές

Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,23%).

ΠΕ Κοζάνης: Σέρβια

Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κοζάνης: Βελβεντό

Πραγματοποιήθηκαν 94 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κοζάνης: Κοζάνη

Πραγματοποιήθηκαν 108 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,78%).

ΠΕ Φθιώτιδας: Ανθήλη

Πραγματοποιήθηκαν 158 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καλύμνου: Κεντρικός Λιμένας

Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test και προέκυψε ένα θετικό (1,47%).

ΠΕ Καρδίτσας: Καρδίτσα

Πραγματοποιήθηκαν 228 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Τρίκαλα

Πραγματοποιήθηκαν 234 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πάρου: Παροικιά

Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Ζαχάρω

Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Λάμπεια

Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Ρόδος

Πραγματοποιήθηκαν 29 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Τρίπολη

Πραγματοποιήθηκαν 290 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021

Συνολικά, σε 13 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 2.466 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 16 κρούσματα (0,65%).

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Ελευσίνα

Πραγματοποιήθηκαν 541 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (0,92%).

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Μαγούλα

Πραγματοποιήθηκαν 200 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,00%).

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Θέρμη

Πραγματοποιήθηκαν 266 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,50%).

ΠΕ Ικαρίας: Ράχες

Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κοζάνης: Κοζάνη

Πραγματοποιήθηκαν 422 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Γραμμένη

Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία

Πραγματοποιήθηκαν 514 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,78%).

ΠΕ Τρικάλων: Τρίκαλα

Πραγματοποιήθηκαν 245 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι

Πραγματοποιήθηκαν 111 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Πάτρα

Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σερρών: Ψυχικό

Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test και προέκυψε ένα θετικό (0,99%).

ΠΕ Εύβοιας: Ιστιαία

Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κω: Αντιμάχεια

Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Συνολικά, σε 16 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 1.633 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 13 κρούσματα (0,80%).

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Νέας Σμύρνης

Πραγματοποιήθηκαν 657 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (0,63%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καυτατζόγλειο

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Άγιος Νικόλαος

Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δημοτική Ενότητα Ανάβρας-Δήμος Σοφάδων

Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βοιωτίας: Θήβα

Πραγματοποιήθηκαν 243 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,23%).

Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Τρικάλων: Ζωαγορά Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκαν 176 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,27%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι

Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Δαμάσι

Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Καλάβρυτα

Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά

Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Λιμνοχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test και προέκυψαν ένα θετικό (2,44%). Αφορά σε γυναίκα 20 ετών.

ΠΕ Θάσου: Λιμένας Θάσου

Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θάσου: Θεολόγος Θάσου

Πραγματοποιήθηκαν 22 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (4,44%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 61 έτη.

ΠΕ Ικαρίας: Άγιος Κήρυκος

Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φωκίδας: Ιτέα

Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.