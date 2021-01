Κόσμος

Γορίλες διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ερώτημα για τους επιστήμονες το πώς μεταδόθηκε ο ιός στα ζώα.

Δύο γορίλες, που ζουν σε καθεστώς αιχμαλωσίας στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο, εξετάστηκαν και διαγνώσθηκαν θετικοί στην Covid-19, αφού ασθένησαν.

Ένας τρίτος γορίλας φαίνεται επίσης να είναι συμπτωματικός, δήλωσε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ σε μια διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου σχετικά με την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Ο κυβερνήτης είπε ότι η πηγή μόλυνσης εξακολουθεί να διερευνάται για να προσδιοριστεί εάν ο ιός μεταδόθηκε μεταξύ ζώων ή από άνθρωπο στους πιθήκους.