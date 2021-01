Κοινωνία

Κορονοϊός - εμβόλιο: το μήνυμα ενός ήρωα από τη φωτιά στο Μάτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός που έσωσε συνανθρώπους του στο Μάτι, κατά τη φονική πυρκαγιά, προτρέπει τις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν για τον κορονοϊό.

Το δικό του μήνυμα για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού στέλνει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook ο ήρωας Παναγιώτης Ράμφος, ο οποίος είχε σώσει τη ζωή αρκετών ανθρώπων κατά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

Ο Παναγιώτης έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου και θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία του με τους διαδικτυακούς του φίλους, προτρέποντας κυρίως τις ευπαθείς ομάδες να πράξουν το ίδιο.

"Διαβάστε, ρωτήστε τον ιατρό σας. Η γνώμη μου είναι να μην ακούτε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την ιατρική επιστήμη... Το ξέρω πως πολλοί φίλοι από εδώ είναι κατά...κι εγώ ήμουν μέχρι που έχασα δικό μου άνθρωπο....εγώ απλά έγραψα την γνώμη μου ανοιχτά...και να ξέρετε σέβομαι την δικιά σας..." αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

«Δεν θεωρώ κανέναν αρνητή η ψεκασμένο. Όπως νομίζω κι εσείς θα σεβαστείτε την απόφαση κάποιων να κάνουν το εμβόλιο...» καταλήγει ο νεαρός που ακόμα παλεύει να ξαναφτιάξει το σπίτι του στο πολύπαθο Μάτι.